Ιράν επιτρέπει πλέον τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από συμφωνία που ρυθμίζει τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Το γεγονός αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Η ανακοίνωση της Τεχεράνης συμπίπτει χρονικά με την επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα. Κατά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για την ελεύθερη ροή ενεργειακών προμηθειών.

Πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών και του πρεσβευτή της Κίνας στο Ιράν. Η Τεχεράνη αποδέχθηκε να διευκολύνει τη διέλευση συγκεκριμένων κινεζικών πλοίων, εντάσσοντας την κίνηση αυτή στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη κατά πόσο η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει ουσιαστικά την κατάσταση στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό. Η ιρανική πλευρά είχε ήδη τονίσει, κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι πλοία από ουδέτερες χώρες —και ειδικά όσα συνδέονται με την Κίνα— μπορούν να διέρχονται από τα Στενά, εφόσον υπάρχει συντονισμός με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026. Το πλοίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από δύο μήνες λόγω του πολέμου.