Επιβεβαιώθηκε ότι ο εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και διάσωσης Echo δηλητηριάστηκε με φόλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας «Anubis Coldcase Κ9 Team». Ο Echo, ένα μαλινουά που είχε συμβάλει στον εντοπισμό εξαφανισμένων ανθρώπων, βρήκε τραγικό θάνατο στην Πεντέλη.

Το σκυλί είχε λάβει μέρος σε κρίσιμες επιχειρήσεις αναζήτησης, μεταξύ των οποίων οι έρευνες στα Τέμπη, καθώς και στις αποστολές για τον εντοπισμό του Μπάμπη Κούτσικου και του Βασίλη Καλογήρου. Η δράση του είχε αναγνωριστεί ευρέως, καθώς αποτελούσε βασικό μέλος της ομάδας εθελοντών διασωστών.

Ο Echo ζούσε μαζί με ακόμη 20 μαλινουά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο που είχε παραχωρηθεί στην ομάδα. Η παρουσία τόσων ζώων είχε προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις κατοίκων της περιοχής, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν επίσημες καταγγελίες.

Σύμφωνα με την ομάδα, ο σκύλος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2025 μέσα στις εγκαταστάσεις της «Anubis Coldcase Κ9 Team» στην Πεντέλη. Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν υποψίες πως επρόκειτο για δηλητηρίαση, κάτι που πλέον επιβεβαιώθηκε επισήμως.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα αναφέρει ότι οι αρχικές υποψίες περί φόλας επιβεβαιώθηκαν πλήρως. Δηλώνει πως συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ανακριτικές αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους δράστες.

Η «Anubis Coldcase Κ9 Team» εκφράζει επίσης τις ευχαριστίες της προς τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών για τη συνεχή στήριξη, καθώς και προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το «Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής των Ζώων». Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους επιστήμονες Δημήτριο Δούκα και Δημήτρη Τόντη, όπως και στην κτηνίατρο Χρύσα Λαγουδάκη για τη συμβολή τους στην έρευνα.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας, Ευάγγελος Αλεξανδρής, υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια για δικαίωση του Echo θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, ενώ η ομάδα παραμένει ενεργή στην υποστήριξη των αρχών και των οικογενειών των θυμάτων.