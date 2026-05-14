Η νέα πύλη ανοικτών δεδομένων Data.gov.gr, που παρουσιάστηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου για πολίτες, ερευνητές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το βασικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι τα ανοικτά δεδομένα δεν αποτελούν πλέον θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά κρίσιμο εργαλείο διαφάνειας, καινοτομίας και ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους, που μετατρέπει την πληροφορία σε δημόσιο αγαθό διαθέσιμο σε όλους.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε την παρουσίαση της πλατφόρμας ως «πολύ μεγάλη στιγμή» για τη δημόσια διοίκηση και την ελληνική ψηφιακή πολιτική, επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ανοικτά δεδομένα». Όπως ανέφερε, η χώρα είχε για χρόνια σημαντικό έλλειμμα στο κομμάτι αυτό, σημειώνοντας πως «υπήρχε μια μαύρη τρύπα» γύρω από τη διαθεσιμότητα δημοσίων δεδομένων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο, καθώς «είναι δύσκολο έργο να πείσουμε το ελληνικό Δημόσιο να ανοίξει τα δεδομένα του». Εξήγησε πως για δεκαετίες δεν υπήρχε η απαραίτητη κουλτούρα αξιοποίησης και διάθεσης δεδομένων, προσθέτοντας ότι «τα ανοικτά δεδομένα είναι πλούτος και πρέπει να κατανοήσουμε την αξία τους».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ποιότητα και την επικαιροποίηση των δεδομένων. Το ζητούμενο, όπως είπε, δεν είναι η συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών, αλλά η ύπαρξη αξιόπιστων, ενημερωμένων και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων. Αυτά μπορούν να αποτελέσουν «πηγή βάσης για καινούργιες εφαρμογές», δίνοντας ώθηση στην καινοτομία, τις startups, τα πανεπιστήμια και την ερευνητική δραστηριότητα.

Αναφερόμενος στην πορεία του έργου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για ένα «οφειλόμενο» βήμα προς τη σύγχρονη ψηφιακή διακυβέρνηση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έπρεπε να καλύψει σημαντική απόσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθύμισε πως πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν μόλις 80 ομάδες δεδομένων διαθέσιμες, ενώ σήμερα η νέα πύλη συγκεντρώνει 9.523 ανοικτά datasets, 31.441 πόρους δεδομένων, 22 υπηρεσίες δεδομένων και 455 οργανισμούς.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το ψηφιακό οικοσύστημα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε αναφορά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες, με τον υπουργό να συνδέει το Data.gov.gr με το ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα που δημιουργείται στη χώρα. Μνημόνευσε τις νέες ψηφιακές υποδομές που αναπτύσσονται, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «σύντομα ο Δαίδαλος θα αρχίσει να χτυπά», παραπέμποντας στις νέες δυνατότητες που αναμένεται να δημιουργηθούν στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων.

Το θεσμικό πλαίσιο και οι στόχοι της πλατφόρμας

Ο ειδικός γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων Βασίλης Καρκατζούνης χαρακτήρισε το έργο «συλλογική προσπάθεια» που απαιτεί τη συμμετοχή όλων των φορέων του Δημοσίου. Όπως τόνισε, η πύλη Data.gov.gr αποτελεί πλέον τον κεντρικό κατάλογο ανοικτών δεδομένων της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρέχοντας ενιαία πρόσβαση σε δεδομένα του δημόσιου τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας. Ο Βασίλης Καρκατζούνης ξεκαθάρισε ότι η δημοσίευση ανοικτών δεδομένων «δεν είναι επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση», με τη νέα φιλοσοφία του κράτους να βασίζεται στην αρχή «ανοικτά εξ ορισμού – κλειστά αν υπάρχει λόγος».

«Όλα τα δεδομένα δημοσιεύονται καταρχήν ανοικτά, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να μη δημοσιευθούν, όπως για παράδειγμα ζητήματα προσωπικών δεδομένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον «η εξαίρεση χρειάζεται αιτιολόγηση» και «το βάρος απόδειξης αλλάζει χέρια».

Η νέα πύλη δεν φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως απλή «αποθήκη αρχείων», αλλά ως οργανωμένη υποδομή δεδομένων με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Κάθε dataset που εντάσσεται θα πρέπει να πληροί κριτήρια πληρότητας μεταδεδομένων, τακτικής ενημέρωσης, χρήσης ανοικτών μορφών, σαφούς άδειας χρήσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαλειτουργικότητας.

Τα οφέλη για τη διαφάνεια, την οικονομία και το περιβάλλον

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν τα οφέλη από την ευρεία διάθεση ανοικτών δεδομένων. Η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, επιτρέποντας στους πολίτες να ελέγχουν τη δράση του κράτους μέσα από πραγματικά στοιχεία και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Τα στελέχη του υπουργείου τόνισαν και την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος. Τα ανοικτά δεδομένα δημιουργούν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς επιχειρήσεις και startups μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς κόστος απόκτησης.

Σημαντικά οφέλη αναμένονται και για τη λειτουργία του Δημοσίου. Η ύπαρξη κεντρικά διαθέσιμων δεδομένων μειώνει τη γραφειοκρατία και περιορίζει την ανάγκη επανάληψης διαδικασιών μεταξύ φορέων, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και οργανισμών.

Η νέα πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα αποτελέσει κρίσιμο εργαλείο για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και την καινοτομία. Πανεπιστήμια και ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για την υγεία, το κλίμα, την κοινωνία και άλλους τομείς, χωρίς πρόσθετες άδειες ή χρηματοδότηση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η διασύνδεση με το data.europe.eu θα καταστήσει τα ελληνικά δεδομένα ορατά και αξιοποιήσιμα σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην περιβαλλοντική και κοινωνική αξία των δεδομένων, καθώς πληροφορίες για την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό πολιτικών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πύλη Data.gov.gr περιλαμβάνει ήδη θεματικές κατηγορίες όπως γεωργία, παιδεία, πολιτισμό, περιβάλλον, υγεία, δικαιοσύνη, κοινωνία, οικονομία, ενέργεια, δημόσιο τομέα, επιστήμη, τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου, η ανάπτυξη της πλατφόρμας χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ επόμενος στόχος είναι να ενταχθούν ακόμη περισσότεροι φορείς με επικαιροποιημένα και ποιοτικά δεδομένα.