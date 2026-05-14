Στη σύλληψη 36χρονης γυναίκας για εμπρησμό σε σούπερ μάρκετ στα Πατήσια προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες της 12ης Μαΐου, προκαλώντας φθορές στο κατάστημα. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία αξιοποίησε πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη της 36χρονης το βράδυ της επόμενης ημέρας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η γυναίκα προσέγγισε πεζή το σούπερ μάρκετ και προκάλεσε την πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές στον χώρο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.