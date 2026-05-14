Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κέρκυρα, όπου μία 54χρονη συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τις πρώτες πρωινές ώρες το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό ενός 57χρονου άνδρα, έπειτα από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε σε περιοχή περιφερειακά της πόλης του νησιού.

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης έσπευσαν στο σημείο και, στο πλαίσιο της διερεύνησης, διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.