Περίπου έναν μήνα πριν από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που προσδιόρισε ως χρονικό σημείο ίδρυσης της νέας προσπάθειας τον Ιούνιο, τον μήνα του θερισμού, στο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζονται για την τελευταία φάση μέχρι τις εθνικές εκλογές – αυτή στην οποία η πίεση δεν θα έρθει μόνο εκ δεξιών, αλλά και εξ αριστερών. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως έχουν μπροστά τους 30 ημέρες για να δημιουργήσουν πολιτικά γεγονότα, να χτίσουν άμυνες και να καταθέσουν τις απαραίτητες προτάσεις, ώστε με την ανακοίνωσή του, το «κόμμα Τσίπρα» να μη χτυπήσει την πορεία της δικής τους προσπάθειας και να μην κόψει, δημοσκοπικά, τη δεύτερη θέση που διατηρούν στις έρευνες. Και από την άλλη, στην Αμαλίας ξέρουν πως κάθε κίνηση μέχρι την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης είναι κρίσιμη, γιατί τα λάθη δεν συγχωρούνται.

Το πρόγραμμα, οι θέσεις και τα πρόσωπα

Οι δύο πλευρές έχουν θέσει ήδη το διακύβευμα – το οποίο αναπόφευκτα τις καθιστά αντίπαλες, παρότι έχουν επίσημα επιλέξει να χτυπούν την κυβέρνηση και όχι ο ένας τον άλλο: και οι μεν και οι δε μιλούν για πρωτιά στις επόμενες κάλπες και περιγράφουν την ανάγκη ανατροπής και αλλαγής της υφιστάμενης κυβέρνησης. Η σύγκριση, σε αυτή τη φάση, γίνεται με βάση το πρόγραμμα, το ύφος και το είδος των παρεμβάσεων, αλλά και τα πρόσωπα.

Η πλευρά Τσίπρα, γνωρίζοντας πως όλοι περιμένουν τις μεταγραφές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει πρώτα στη μάχη τα φρέσκα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό του, εκτιμώντας βέβαια πως η δομή του κόμματος δεν έχει σημασία, καθώς η ίδια η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού είναι το μεγαλύτερό τους πλεονέκτημα. Στο ΠΑΣΟΚ παίζουν στη βάση της αξιοπιστίας τους, στο πρόγραμμά τους και στη συνέπεια των θέσεων που διατυπώνουν απέναντι στην κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, το οποίο ο Τσίπρας απουσίαζε – προβάλλοντας τον τρόπο με τον οποίο η αντιπολίτευση που ασκούν έχει δυσκολέψει το Μέγαρο Μαξίμου. Τόσο η μία όσο και η άλλη πλευρά κοιτούν, μέχρι την ώρα που θα μετρηθούν κανονικά, με ασφαλή νούμερα, να έχουν βελτιώσει τους δείκτες κυβερνησιμότητάς τους, που εκτιμούν πως είναι το πεδίο όπου θα παιχτεί και το μεταξύ τους αποτέλεσμα.

Οι εκατέρωθεν βολές και οι τακτικές

Από το Χαλάνδρι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όμως είχε προηγηθεί κόντρα του Κώστα Ζαχαριάδη με τον Κώστα Τσουκαλά – ενώ στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επίσης εκτιμάται πως είναι κοντά στη μετακόμιση ρίχνουν πια τα βέλη τους προς τη Χαριλάου Τρικούπη, στη λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου».

Στο ΠΑΣΟΚ η αντιμετώπιση του Τσίπρα έχει διαφορετικές απαντήσεις: «Επιχειρείται ένα rebranding, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Ομηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και Λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι», ανέφερε η Αννα Διαμαντοπούλου (ΣΚΑΪ). «Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μοιράζει ούτε χαρτιά συνομιλίας, ούτε χαρτιά συνεργασίας. Θα κινηθεί αυτόνομα και θα πάει στις εκλογές με αυτό το χαρακτηριστικό».

Από τη δική του πλευρά, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σχολίασε: «Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας (…) Δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα». Δείχνοντας και τη στάση που θα κρατήσει επίσημα το ΠΑΣΟΚ – στο τελευταίο Πολιτικό Συμβούλιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως τα στελέχη του κόμματος θα ασχολούνται με τον Τσίπρα μόνο όταν προκαλούνται.