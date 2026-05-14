SPOTTED: Elon Musk poses for pictures with Apple’s Tim Cook at the Chinese state banquet in Beijing. Musk and Cook are just two of the major American CEOs joining President Trump on his trip to China for his historic summit with President Xi. pic.twitter.com/hEsFzgsshM — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Οι ΗΠΑ και η Κίνα επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για στενότερη συνεργασία, σε μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε από θετικό κλίμα και υψηλό συμβολισμό. Το δείπνο των δύο ηγετών ακολούθησε τις συνομιλίες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου κυριάρχησαν οι δεσμεύσεις για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και η δημόσια προειδοποίηση του Πεκίνου για την ανάγκη ισορροπίας στη συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας στο Παλάτι του Λαού, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Τραμπ «ιστορική» και υπογράμμισε ότι «η μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους» μπορεί να συνυπάρξει με το σύνθημα “Make America Great Again”. Όπως τόνισε, οι δύο χώρες μπορούν να πορευθούν «χέρι-χέρι» προς την κοινή ευημερία.

❗️Trump & Xi Take Their Seats At State Banquet In Beijing We don’t think that’s a Big Mac under that cloche. pic.twitter.com/remxZmUwYd — RT_India (@RT_India_news) May 14, 2026

«Ο λαός της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και οι δύο μεγάλοι λαοί», σημείωσε ο Σι, προσθέτοντας ότι «οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι». Ο Κινέζος πρόεδρος επεσήμανε ότι η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην παγκόσμια ανάπτυξη και σταθερότητα.

Δηλώσεις Τραμπ για τη σημασία των σχέσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποδοχή που έλαβε, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική, μεγαλειώδη όπως καμία άλλη». Επισήμανε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών ήταν «εξαιρετικά θετικές και παραγωγικές» και χαρακτήρισε το δείπνο «πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μεταξύ φίλων τα ζητήματα που εξετάσαμε σήμερα».

Trump at the China state Dinner: “I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome.” “And it really was a magnificent welcome like none other, and for so graciously hosting us on this very historic state visit.” “We had an extremely positive and productive… pic.twitter.com/VBD8TEU93S — Open Source Intel (@Osint613) May 14, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η σχέση ΗΠΑ–Κίνας αποτελεί «μία από τις πιο καθοριστικές στην ανθρώπινη ιστορία», επισημαίνοντας τη σημασία της για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία.

Πρόσκληση Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι Τζινπίνγκ να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε, είναι τιμή του να απευθύνει πρόσκληση στον Λευκό Οίκο προς τον Κινέζο πρόεδρο και την πρώτη κυρία της Κίνας, Πενγκ Λιγιουάν.

«Ανυπομονούμε για αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, σηκώνοντας το ποτήρι του σε πρόποση για τους «πλούσιους και διαρκείς δεσμούς» μεταξύ των δύο χωρών, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και της συνεργασίας σε ανώτατο επίπεδο.