Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ (Wes Streeting) ανακοίνωσε την Πέμπτη την παραίτησή του από την κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο και την ηγεσία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer).

Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, ο Στρίτινγκ ανέφερε: «Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα είστε εσείς αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές, και ότι οι βουλευτές και τα συνδικάτα των Εργατικών επιθυμούν η συζήτηση για την επόμενη μέρα να αποτελέσει μια μάχη ιδεών, και όχι μια σύγκρουση προσωπικοτήτων ή μικροκομματικών φατριών».

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη πως: «η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων», προσθέτοντας ότι «στηρίζει αυτή την προσέγγιση και ελπίζει πως ο πρωθυπουργός θα τη διευκολύνει».

Σημειώνεται ότι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δίνει μάχη για να διατηρηθεί στη θέση του, μετά την παραίτηση τεσσάρων υπουργών και την έκκληση δεκάδων βουλευτών του Εργατικού Κόμματος για την αποχώρησή του, στον απόηχο των βαριών εκλογικών απωλειών της περασμένης εβδομάδας, κατά τις οποίες χάθηκαν πάνω από 1.100 έδρες, με αποτέλεσμα το τέλος η 27χρονη διακυβέρνηση του κόμματος στην Ουαλία.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 9 Μαΐου, η βουλευτής των Εργατικών Κάθριν Γουέστ απηύθυνε τελεσίγραφο προς το υπουργικό συμβούλιο του Κιρ Στάρμερ, δηλώνοντας ότι εάν δεν αμφισβητηθεί η ηγεσία του έως τη Δευτέρα, θα προχωρήσει η ίδια σε σχετική πρωτοβουλία.