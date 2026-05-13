Η παραίτηση της Ιωάννας Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, μόλις μία ημέρα πριν από το συνέδριο του κόμματος, αιφνιδίασε τα στελέχη και τα μέλη της παράταξης.

Στην επιστολή που απέστειλε προς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιωάννα Γκελεστάθη περιγράφει τη σχέση της με το κόμμα λέγοντας: «Η Νέα Δημοκρατία ήταν το σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα». Η φράση αυτή, όπως σχολιάζουν κομματικά στελέχη, αποτυπώνει τη βαθιά συναισθηματική και πολιτική της σύνδεση με την παράταξη.

Η Γκελεστάθη είναι κόρη του Νίκου Γκελεστάθη, ιστορικού στελέχους της ΝΔ και πρώην υπουργού στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο Νίκος Γκελεστάθης είχε εκλεγεί βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία και υπήρξε πολιτικός με ισχυρή παρουσία στον «μητσοτακικό» πυρήνα της δεκαετίας του ’90. Η πορεία του συνδέθηκε στενά με την παράταξη, σε μια περίοδο που η ιδεολογική ταυτότητα της κεντροδεξιάς είχε καθοριστική σημασία.

Η πορεία της και το πολιτικό μήνυμα της αποχώρησης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαμορφώθηκε και πολιτικοποιήθηκε η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία ανέπτυξε ενεργή κομματική δράση, καταλαμβάνοντας τη θέση της τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ. Η αποχώρησή της έχει έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς δεν παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα συγκυριακής διαφωνίας, αλλά ως ρήξη ενός στελέχους που θεωρούσε τον εαυτό του οργανικό κομμάτι της παράταξης, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο.

Το ύφος της επιστολής ενίσχυσε αυτή την εικόνα. Η ίδια κάνει λόγο για «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα», αφήνοντας αιχμές για «κομματικές δολοπλοκίες», «κονκλάβια» και «πολιτικούς εκβιασμούς». Με τις αναφορές αυτές διαχωρίζει – όπως υποστηρίζει – την ιστορική Νέα Δημοκρατία των αξιών από τη σημερινή λειτουργία του κόμματος.

Η χρονική συγκυρία και οι εσωκομματικές αναγνώσεις

Η χρονική στιγμή της παραίτησης προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην κίνηση της Γκελεστάθη. Η αποχώρηση ήρθε παραμονή του συνεδρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει να προβάλει εικόνα εσωκομματικής συνοχής και πολιτικής σταθερότητας.

Ακριβώς λόγω της οικογενειακής της καταγωγής και της μακράς πολιτικής παρουσίας του ονόματος Γκελεστάθη στη ΝΔ, η παραίτησή της ερμηνεύθηκε από αρκετούς στο εσωτερικό της παράταξης ως μήνυμα δυσφορίας ενός τμήματος του κομματικού ακροατηρίου που αυτοπροσδιορίζεται ως η «παραδοσιακή» ή «λαϊκή» Νέα Δημοκρατία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της παραίτησής της

«Προ ολίγων ωρών υπέβαλλα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους.

Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών οι οποίες δε μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου.

Από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν.

Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οιοδήποτε αντάλλαγμα.

Επισημαίνω ότι δε θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς.

Επισημαίνω ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία.

Επισημαίνω τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας».