Στα Δικαστήρια Λαμίας οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης (13/5) τα πέντε μέλη μίας εκ των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν ύστερα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Οι οργανώσεις φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας. Πρόκειται για έναν 50χρονο αλλοδαπό και τέσσερις Έλληνες ηλικίας 34, 53, 45 και 31 ετών, εκ των οποίων οι δύο τελευταίοι είναι αδέλφια. Η σύλληψή τους, όπως και ακόμη τεσσάρων ατόμων – ενώ δύο ακόμη κρατούνται ήδη σε Καταστήματα Κράτησης – πραγματοποιήθηκε βάσει ενταλμάτων του Ανακριτή Λαμίας, μετά την υποβολή σχετικής δικογραφίας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο λειτουργών της Δικαιοσύνης, ο αλλοδαπός κατηγορούμενος και τρεις από τους τέσσερις Έλληνες κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τις κακουργηματικές κατηγορίες που τους αποδίδονται. Οι συνήγοροι υπεράσπισης Δημήτριος Κρούπης, Αργυρώ Καραφέρη και Αλέξανδρος Μαστρογιάννης υποστήριξαν ότι πρόκειται για διακίνηση μεταξύ χρηστών.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 34χρονου που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, Γιώργο Κατσιμάδη, το κατηγορητήριο δεν αποδείκνυε την εμπλοκή του εντολέα του. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του μία φορά τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση 3.000 ευρώ, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του μήνα.

Η απολογία των κατηγορουμένων στον Ανακριτή Λαμίας διήρκεσε πάνω από 7 ώρες, λόγω της ογκώδους δικογραφίας που περιλαμβάνει δεκάδες ψηφιακούς δίσκους και 141 εκθέσεις απομαγνητοφώνησης συνομιλιών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Μέσα από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες προκύπτει και η σχέση μεταξύ των δύο εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και μιας εγκληματικής ομάδας – συμμορίας με δύο μέλη (άνδρα και γυναίκα), που φέρονται να επιχειρούσαν να διευρύνουν τη δράση τους, διακινώντας ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε σχολεία.

Κωδικοποιημένες φράσεις και μέτρα προστασίας

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις για να περιγράφουν τα ναρκωτικά που διακινούσαν – όπως «σύρμα», «καλώδιο», «φου», «μαύρο» και «γρήγορο» – ενώ οι όροι «καραμέλες» ή «εννιάρες» αναφέρονταν σε σφαίρες. Οι αστυνομικοί που συγκέντρωσαν το υλικό περιγράφουν ότι οι εμπλεκόμενοι τηρούσαν αυστηρά μέτρα προστασίας για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους, ενώ κάποιοι θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς έφεραν πυροβόλα όπλα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση των δύο εγκληματικών οργανώσεων και της ομάδας υπολογίζεται από τις αρχές σε περίπου 270.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με τέσσερα μέλη – μεταξύ των οποίων ένας 47χρονος επιχειρηματίας και τρεις νεαροί ηλικίας 18 έως 25 ετών – αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή την Παρασκευή 15 Μαΐου το πρωί.