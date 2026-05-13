Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συναντώνται τα ξημερώματα στο Πεκίνο, σε μια συνάντηση κορυφής που χαρακτηρίζεται κρίσιμη για τις διεθνείς ισορροπίες. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για το Ιράν, την Ταϊβάν, την τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο και τη φεντανύλη — πέντε ζητήματα που, σύμφωνα με τον Guardian, συνθέτουν μια ατζέντα γεμάτη προκλήσεις και γεωπολιτικά «αγκάθια».

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή και αυξανόμενων εντάσεων στην Ασία, ενώ οι συνέπειες των συγκρούσεων και των εμπορικών περιορισμών επηρεάζουν ήδη την παγκόσμια οικονομία. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να καθορίσει το μέλλον πολλών κρίσιμων θεμάτων.

1. Ο πόλεμος με το Ιράν

Το Ιράν αποτελεί το πιο ευαίσθητο ζήτημα της ατζέντας, με τις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, έχουν επιτεθεί στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια, ενώ το Πεκίνο διατηρεί στενές σχέσεις με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τραμπ θα ζητήσει από τον Σι να ασκήσει πίεση στο Ιράν για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η Κίνα, αν και επιθυμεί τη σταθερότητα στην περιοχή, δεν έχει ακόμη αναλάβει δημόσια πρωτοβουλία. Οι ΗΠΑ, πάντως, έχουν επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες που φέρονται να βοηθούν στις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου, κατηγορίες που το Πεκίνο απορρίπτει.

2. Η Ταϊβάν και οι διπλωματικές ισορροπίες

Η Ταϊβάν αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα των διμερών σχέσεων. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να θέσει το θέμα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος. Το εξοπλιστικό πακέτο ύψους 11 δισ. δολαρίων που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 παραμένει σε εκκρεμότητα.

Ο Σι, σύμφωνα με αναλυτές, μπορεί να ζητήσει αλλαγή στη διατύπωση των αμερικανικών δηλώσεων για την Ταϊβάν, επιδιώκοντας μια πιο σαφή θέση «αντίθεσης» στην ανεξαρτησία του νησιού. Ο Τζον Κέρμπι προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να είναι «εξαιρετικά ακριβείς» στη ρητορική τους, καθώς τα διακυβεύματα είναι τεράστια.

3. Η τεχνητή νοημοσύνη ως νέο πεδίο ανταγωνισμού

Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει μετατραπεί σε νέο πεδίο αντιπαράθεσης. Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ το Πεκίνο αντιδρά στις αμερικανικές απαγορεύσεις εξαγωγής προηγμένων επεξεργαστών όπως τα τσιπ της Nvidia.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να συζητήσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποφευχθούν καταχρήσεις και να ενισχυθεί η ασφάλεια, ειδικά σε εφαρμογές που σχετίζονται με στρατιωτική τεχνολογία.

4. Το διμερές εμπόριο και οι δασμοί

Οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας παραμένουν τεταμένες. Ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς που ξεπερνούν το 140%, ενώ η Κίνα απάντησε περιορίζοντας τις εξαγωγές σπάνιων γαιών, κρίσιμων για την αμερικανική βιομηχανία.

Το Πεκίνο αναμένεται να ανακοινώσει νέες αγορές σε τομείς όπως η αεροναυπηγική, η γεωργία και η ενέργεια, ενώ ζητά από την Ουάσιγκτον χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ημιαγωγών και τη δημιουργία Συμβουλίου Επενδύσεων, αντίστοιχου με το Συμβούλιο Εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ.

5. Η φεντανύλη και τα καρτέλ των ναρκωτικών

Η φεντανύλη καταλαμβάνει κεντρική θέση στην ατζέντα του Τραμπ. Οι ΗΠΑ κατηγορούν κινεζικές επιχειρήσεις ότι προμηθεύουν χημικές πρώτες ύλες στα μεξικανικά καρτέλ που παράγουν το ναρκωτικό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να πιέσει τον Σι για αυστηρότερα μέτρα ελέγχου.

Η στάση του Τραμπ στο ζήτημα αυτό έχει ισχυρή πολιτική απήχηση στη βάση του κινήματος «Make America Great Again», καθώς παρουσιάζεται ως προσπάθεια προστασίας της αμερικανικής κοινωνίας από την κρίση των ναρκωτικών.

Η αποψινή συνάντηση στο Πεκίνο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κάθε λέξη και κάθε χειρονομία μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις διμερείς σχέσεις αλλά και την παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.