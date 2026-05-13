Σκηνές που θύμιζαν αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαΐου στη Χαλκίδα, όταν δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο καυγάς ήταν τόσο σφοδρός που και οι δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο της πόλης λίγο πριν από τις 22:00.

Ωστόσο, η μεταφορά τους εκεί αποτέλεσε μόνο την αρχή μιας απρόβλεπτης εξέλιξης. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ο ένας από τους δύο άνδρες υπέστη βαριά τραύματα και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Την ίδια στιγμή, στο χώρο των επειγόντων έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις που είχαν ειδοποιηθεί για το περιστατικό. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, πανικοβλήθηκε και επιχείρησε να διαφύγει για να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο άνδρας μπήκε στο αυτοκίνητό του και ανέπτυξε ταχύτητα μέσα στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να ξεφύγει, πραγματοποίησε έναν επικίνδυνο ελιγμό, παραλίγο να παρασύρει έναν αστυνομικό που βρισκόταν στο σημείο. Ο ένστολος κατάφερε να απομακρυνθεί την τελευταία στιγμή, ενώ ο οδηγός εξαφανίστηκε στους γύρω δρόμους εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι.

Από εκείνη τη στιγμή, η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ολόκληρη την περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που είδαν το περιστατικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Ο τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο τη σύλληψη του οδηγού εντός των ορίων του αυτοφώρου.