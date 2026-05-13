Το 10ο Κύπελλο Ιταλίας στην ιστορία της πανηγυρίζει η Ίντερ. Το βράδυ της Τετάρτης (13/5) αντιμετώπισε στην ουσία εκτός έδρας (ο τελικός έγινε στο Ολίμπικο της Ρώμης) τη Λάτσιο και νίκησε εύκολα με σκορ 2-0. Είχε αντιμετωπίσει τους Ρωμαίους και στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος και επικράτησε με σκορ 3-0.

Το νταμπλ είναι γεγονός για τους «νερατζούρι», με το ματς να κρίνεται από το πρώτο ημίχρονο. Ένα αυτογκόλ του Μάρουσιτς στο 14’ και το 2-0 του μεγάλου αστέρα, Λαουτάρο Μαρτίνες, ήταν αρκετά για να της χαρίσει το δεύτερο τρόπαιο στη φετινή σεζόν. Είναι η 3η κατάκτηση Κυπέλλου για τους Μιλανέζους από το 2022 μέχρι και σήμερα, ενώ πανηγύρισε τη 20η σερί νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τα κορεό των οπαδών των δύο ομάδων στο Ολίμπικο.

Η Λάτσιο στάθηκε άτυχη στο αυτογκόλ και στο δεύτερο «κοιμήθηκε» ο Νούνο Ταβάρες, με συνέπεια να βρει δίχτυα ο Μαρτίνες. Η πρώτη ευκαιρία της ήρθε στο 44’. Ζήτησε πέναλτι στο 58’, αλλά δεν το πήρε ποτέ. Η Ίντερ έκανε τα απαραίτητα στο δεύτερο μέρος και δεν απειλήθηκε ποτέ.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου από την Ίντερ σημαίνει ότι η Λάτσιο μένει εκτός Ευρώπης, γιατί βγαίνει πλέον η 7η της βαθμολογίας στο Κόνφερενς Λιγκ. Δηλαδή η Αταλάντα ευνοείται αυτή τη στιγμή από το συγκεκριμένο σενάριο, ενώ η 5η και η 6η (Ρόμα και Κόμο) θα βγουν στο Γιουρόπα Λιγκ.