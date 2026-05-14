Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε κυρίως στην κακή επιθετική εικόνα του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τη Βαλένθια στην Ισπανία, αποτέλεσμα που έφερε και τον αποκλεισμό των «πράσινων» από το Final Four της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» ηττήθηκε με 81-64 στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, με τη Βαλένθια να ολοκληρώνει την ανατροπή από το 2-2 και να παίρνει εκείνη το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Τούρκος τεχνικός, στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, υπογράμμισε πως η ομάδα του δεν μπόρεσε να βρει επιθετικό ρυθμό, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στους Ισπανούς να επιβάλουν το παιχνίδι τους.

Παράλληλα, ο Αταμάν αναγνώρισε πως η Βαλένθια εκμεταλλεύτηκε καλύτερα τα λάθη και τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού, φτάνοντας δίκαια στην πρόκριση μπροστά στο κοινό της.