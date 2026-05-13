Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ έπαιξε για την τιμή της και έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας για δεύτερη φορά φέτος από την Τούμπα. Παρά το «μεθύσι» της κατάκτησης του πρωταθλήματος, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ήταν ανώτεροι και θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο αήττητο σερί των γηπεδούχων.

Το «διπλό» μπορεί να μην ήρθε, ωστόσο ο «Δικέφαλος» έδωσε συνέχεια στο δικό του αήττητο σερί το οποίο έχει εκτοξευτεί πλέον στα 23 συνεχόμενα ματς.

Η ΑΕΚ ήθελε να τελειώσει τη σεζόν χωρίς να μπορεί να της πει κανένας το παραμικρό και στην Τούμπα έδειξε ότι δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν, αδιαφορώντας για το τι γίνεται πίσω της.

Εξαιρετική νοοτροπία από την ομάδα του Νίκολιτς, η οποία παρατάχθηκε με τέσσερις αλλαγές στο αρχικό της σχήμα, σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μπρινιόλι, Πένραϊς, Βίντα και Ζίνι, πήραν τις θέσεις των Στρακόσα, Πήλιου, Μουκουντί και Γιόβιτς.

Το παιχνίδι χωρίζεται κυρίως σε ενότητες. Η πρώτη καλή ευκαιρία ήταν του Γερεμέγιεφ στο 14’ κόντρα στη ροή του αγώνα. Η ΑΕΚ όμως από το πρώτο λεπτό μέχρι τη συμπλήρωση του ημίωρου ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο.

Πίεζε ψηλά, ανακτούσε μπάλες και δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά «έπεσε» πάνω στον Παβλένκα, ο οποίος σταμάτησε Βάργκα και Ζίνι. Βεβαίως ο Ανγκολέζος θα μπορούσε αντί να πλασάρει να τροφοδοτήσει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του που ήταν σε θέση βολής, αλλά επέλεξε να τελειώσει μόνος του τη φάση και σπατάλησε την ευκαιρία.

Μετά το 30’ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε, πήρε μέτρα, δημιούργησε φάσεις κυρίως από στατικές μπάλες, αλλά ο Γερεμέγιεφ και ο Μεϊτέ δεν βρήκαν στόχο.

Η αλλαγή του Βάργκα με τον Λιούμπισιτς δεν βοήθησε την ΑΕΚ που με την έναρξη του β’ μέρους δέχθηκε μεγάλη πίεση. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν αρκετές φάσεις για να σκοράρουν, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν καθοριστικός και δεν επέτρεψε να παραβιαστεί η εστία του στις προσπάθειες των Τάισον και Ζίφκοβιτς.

Οι «κιτρινόμαυροι» ωστόσο κατάφεραν να «σβήσουν» αυτή την πίεση και στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού θα μπορούσαν να πετύχουν μία σπουδαία νίκη. Όπως ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος έτσι και η ΑΕΚ κόντρα στη ροή του ματς άγγιξε το γκολ στο 59’ με τον Ζίνι, αλλά ο 23χρονος επιθετικός «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι του Παβλένκα.

Ο Νίκολιτς ανακάτεψε την «τράπουλα» έριξε στο ματς Γιόβιτς και Κουτέσα για να δώσει «φρεσκάδα» στην ομάδα του και οι δύο νεοεισελθόντες στο 73’ συνδυάστηκαν και ο Σέρβος εκτέλεσε άψογα τον Παβλένκα.

Το γκολ του Μύθου στο 88’ έδωσε άλλο ενδιαφέρον στο ματς, ο Γιακουμάκης έχασε μία ευκαιρία στο τέλος, αλλά το 1-1 δεν άλλαξε.

Η ΑΕΚ πλέον έχει ένα ακόμα παιχνίδι μπροστά της, αυτό με τον Ολυμπιακό το οποίο είναι «τελικός» για τους ερυθρόλευκους» που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, που δίνει το «χρυσό» εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Η πρωταθλήτρια από την άλλη δε θέλει σε καμία περίπτωση να «αμαυρώσει» την εικόνα της και τη φιέστα της, η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφεια.