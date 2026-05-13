Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Λίβερπουλ διοργάνωσαν ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμήν του Μοχάμεντ Σαλάχ, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά βραδιά λίγο πριν την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εστιατόριο στο κέντρο του Λίβερπουλ, με αρκετούς φίλους της ομάδας να συγκεντρώνονται από νωρίς έξω από τον χώρο, ελπίζοντας να δουν από κοντά τον Αιγύπτιο σταρ και τους συμπαίκτες του.

Στο δείπνο έδωσαν το «παρών» αρκετά μέλη της ομάδας, ανάμεσά τους ο προπονητής Άρνε Σλοτ και ο Άντι Ρόμπερτσον, σε μια βραδιά που κύλησε σε γιορτινό αλλά και συγκινητικό κλίμα.

🎥 𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: A farewell dinner for Salah and Robertson took place yesterday. pic.twitter.com/MdFApk0L18 — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 13, 2026

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ είχε δεσμεύσει αποκλειστικά τον χώρο για την περίσταση, ενώ η μουσική και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ.

Ο Σαλάχ, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι ολοκληρώνοντας μια εννέα ετών πορεία στο Άνφιλντ, είχε ήδη γνωστοποιήσει μέσω social media ότι η φετινή σεζόν είναι η τελευταία του στον σύλλογο, αποχαιρετώντας με συγκινητικά λόγια τη Λίβερπουλ και τους φιλάθλους της.