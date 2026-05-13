Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κυψέλη, όταν ένας άνδρας από το Σουδάν επιτέθηκε σε ένα 8χρονο κοριτσάκι και τη μητέρα του, ενώ περίμεναν στη στάση λεωφορείου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο Σουδανός επιτέθηκε κλωτσώντας τη μικρή και τη μητέρα της. Η γυναίκα έντρομη προσπάθησε να προστατεύσει το παιδί της από τον άνδρα, ο οποίος φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ. Λίγο πριν την επίθεση, ο δράστης στεκόταν μπροστά στη βιτρίνα ενός καταστήματος και χωρίς προφανή λόγο, άρχισε να κάνει χειρονομίες προς το μέρος τους.

Περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό, επενέβη άμεσα, χτυπώντας τον άνδρα στο πρόσωπο για να αποτρέψει την επίθεση. «Είναι μια ταινία τρόμου αυτό που έγινε χθες. Με χτύπησε στη μύτη με δύναμη και μου έσπασε τα γυαλιά. Τον χτύπησε (σ.σ. ο άνδρας που παρενέβη) με κλωτσιά και του είπε να φύγει. Εκείνος χρησιμοποιούσε κάποιες λέξεις, που δεν μπορούμε να πούμε σε ένα μικρό παιδί… Είπαμε γλιτώσαμε, αλλά ούτε δύο λεπτά, γύρισε αυτός και άρχισε να χτυπάει την κόρη μου. Έχει θέμα με τα μικρά παιδιά να ξέρετε», περιέγραψε η μητέρα του παιδιού.

Ένας ηλικιωμένος που έγινε μάρτυρας της σκηνής, επιχείρησε να βοηθήσει, όμως δέχθηκε χτυπήματα με σιδερένιο αντικείμενο από τον δράστη. Το περιστατικό σημειώθηκε στη στάση Καλιφρονά, επί της Δροσοπούλου, σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της Κυψέλης. Αφού επιτέθηκε στον ηλικιωμένο, τη γυναίκα και το παιδί, ο άνδρας τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σουδανός είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο από τις φυλακές Ναυπλίου. Ήταν υποχρεωμένος να δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα για υπόθεση ναρκωτικών, κάτι που όπως αναφέρεται, δεν έκανε τους τελευταίους μήνες. Η αστυνομία είχε ενημερώσει εγγράφως την εισαγγελία για την απουσία του.