Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Τζόλιον Πάλμερ, αναφέρθηκε στον Κίμι Αντονέλι τονίζοντας ότι οι κακές εκκινήσεις του στα γκραν πρι θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε σημαντική αδυναμία στο Γκραν Πρι του Μονακό αλλά και στα επόμενα γκραν πρι. Όμως στο Μονακό, όπου κερδίζει συνήθως αυτός που έχει μια καλή εκκίνηση, ο Αντονέλι μάλλον θα τα βρει σκούρα.

Παρόλο που ο Αντονέλι από τις αρχές της χρονιάς …πετάει και αύξησε το προβάδισμά του στην κατάταξη των οδηγών στους 20 βαθμούς μετά τη νίκη του στο Γκραν Πρι του Μαϊάμι, ο Ιταλός οδηγός εξακολουθεί να δυσκολεύεται με τις εκκινήσεις του αγώνα. Αφού ξεκίνησε από την pole position στο Hard Rock Stadium, ο Αντονέλι έχασε το προβάδισμα στην 1η στροφή, όταν τον προσπέρασε ο Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari .

Ο Antonelli έχει παραδεχτεί ότι οι εκκινήσεις του είναι ο κύριος τομέας στον οποίο χρειάζεται βελτίωση.

Μετά τους τέσσερις πρώτους αγώνες της σεζόν, ο Ιταλός οδηγός βρίσκεται στην πρώτη θέση με 100 βαθμούς και έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι. Διατηρεί διαφορά 20 βαθμών από τον ομόσταυλό του στη Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και σε απόσταση ασφαλείας, τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος βρίσκεται 37 βαθμούς πίσω από τον εκολαπτόμενο πρωταθλητή.