Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η εκπομπή Live News, καταγράφονται οι τελευταίες ανέμελες στιγμές του νεαρού λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός. Το υλικό δείχνει τον 21χρονο να κινείται χαλαρός και ευδιάθετος, χωρίς να υποψιάζεται το τραγικό τέλος που θα ακολουθούσε.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα, το πρωί της περασμένης Τρίτης 5/5, στις 09:42, ο Νικήτας επισκέφθηκε το συνεργείο αυτοκινήτων ενός φίλου του. Παρέμεινε εκεί περίπου δύο ώρες, συζητώντας και αστειευόμενος, ενώ σε κάποια στιγμή χόρεψε στον ρυθμό της μουσικής, δείχνοντας απόλυτα ξέγνοιαστος.

Αργότερα, μετέβη σε κομμωτήριο της περιοχής. Λίγα λεπτά μετά, βγαίνοντας και μπαίνοντας στο όχημά του για να επιστρέψει στο σπίτι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος εμβόλισε το αυτοκίνητό του και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον πυροβόλησε έξι φορές από κοντινή απόσταση, παρά την απεγνωσμένη προσπάθεια του νεαρού να προστατευτεί.

Οι στενοί συγγενείς του θύματος δηλώνουν πεπεισμένοι ότι το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο δράστης και η σύζυγός του είχαν οργανώσει κάθε λεπτομέρεια της επίθεσης, με στόχο να εγκλωβίσουν τον 21χρονο, ο οποίος είχε ήδη καταγγείλει προηγούμενες επιθέσεις εις βάρος του.

«Είμαι πληγωμένη»

Η μητέρα του Νικήτα, βυθισμένη στον πόνο της, αναφέρει: «Πολύ πληγωμένη, πολύ στεναχωρημένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που συμπαραστάθηκε στην οικογένειά μου». Παράλληλα, απευθύνει δραματική έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες: «Αν κάποιος είδε το τροχαίο και θέλει να βοηθήσει, να μην φοβηθεί και να μιλήσει στην Αστυνομία».

«Εγώ προσωπικά, αυτήν την στιγμή δεν έχω αίσθηση και ξέρω άτομα που έχουν δει αλλά δεν έχουν μιλήσει. Θα τους παρακαλούσα να μιλήσουν», προσθέτει η μητέρα, εκφράζοντας την αίσθηση ότι ο δράστης κατέστρεψε μαζί και τη δική της ζωή.