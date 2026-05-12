Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης δεδομένων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του φορέα (νέο Ο.Π.Σ.), θα υπάρξει προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Βεβαίωση Διακοπής Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών».

Η αναστολή θα διαρκέσει από την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, διάστημα κατά το οποίο η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα, η προσωρινή διακοπή εντάσσεται στις εργασίες αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ και έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, της ταχύτητας και της ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ευχαριστεί τους χρήστες για την κατανόηση, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και φ