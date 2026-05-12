Μπλόκο σε απάτες με επιδόματα και παράνομες αγροτικές ενισχύσεις επιχειρούν να βάλουν το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος Ιουνίου.

Η καταβολή επιδομάτων και ενισχύσεων, για τα οποία ένα από τα κριτήρια χορήγησης αποτελεί η ακίνητη περιουσία των δικαιούχων, θα περνά μέσα από το ΜΙΔΑ. Για κάθε ακίνητο θα έχει δημιουργηθεί ψηφιακός φάκελος, στον οποίο θα είναι συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία από διάφορες πηγές, διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση διασταυρώσεων και την ταυτοποίηση των δικαιούχων ενισχύσεων. Στόχος, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η βελτίωση της φορολογικής εποπτείας της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Μέσω του ΜΙΔΑ, στο οποίο θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο στη χώρα (είδος, επιφάνεια, θέση, ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, παραχωρημένο), θα γίνεται έλεγχος για την καταβολή επιδομάτων, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, το στεγαστικό επίδομα, το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ακόμη και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις που θα «τρέχει» το ΜΙΔΑ θα αποκαλύψουν όσους λαμβάνουν επιδόματα τα οποία δεν δικαιούνται, καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της ακίνητης περιουσίας. Σήμερα, η πληροφορία για την ακίνητη περιουσία και την αξία της ελέγχεται μέσω του εντύπου Ε9, το οποίο έχουν συμπληρώσει οι φορολογούμενοι και του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ. Με τη λειτουργία του ΜΙΔΑ, τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας που έχουν δηλωθεί στο Ε9 θα ελέγχονται και θα διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Κτηματολογίου και άλλων πηγών, ενώ θα εντοπιστούν όσοι δεν έχουν εμφανίσει στην Εφορία την πραγματική εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους.

Αγροτικές ενισχύσεις

Σε πρώτο πλάνο θα βρεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις. Το ΜΙΔΑ θα διασταυρώνει τις επιλέξιμες εκτάσεις, εντοπίζοντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και μισθωμένες ή παραχωρημένες εκτάσεις. Επίσης, η δημιουργία νέου ψηφιακού γεωχωρικού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες, σε συνδυασμό με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, θα επιτρέπει τον διαχωρισμό των επιλέξιμων εκτάσεων για ενισχύσεις.

Το ΜΙΔΑ θα αποτελεί από το 2027 πηγή πληροφόρησης για τη χορήγηση απαλλαγών και εκπτώσεων για τον ΕΝΦΙΑ. Μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου θα πιστοποιείται η κύρια κατοικία, ιδίως για ακίνητα σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Η μεταβολή αυτή είναι ουσιώδης, διότι μέχρι σήμερα το στοιχείο της κύριας κατοικίας προέκυπτε βασικά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σημειώνεται ότι η απαλλαγή αφορά κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, με ειδική πρόβλεψη για ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπου το όριο ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους και με ανώτατη αξία κατοικίας 400.000 ευρώ.

Χρήση ακινήτου

Στο ΜΙΔΑ θα υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για κάθε ακίνητο: είδος (κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, επαγγελματικό ακίνητο κ.λπ.), επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) θα ταυτίζεται με τον Κωδικό Αριθμό του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι για πρώτη φορά θα κληθούν να δηλώσουν τη χρήση των ακινήτων τους. Δηλαδή, εάν τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους είναι:

1. Ιδιοκατοικούμενα: Οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν την κατοικία που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία και εάν έχουν στην ιδιοκτησία τους άλλες κατοικίες που χρησιμοποιούν ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

2. Ιδιοχρησιμοποιούμενα: Πρόκειται για ακίνητα που καλύπτουν κύριες επαγγελματικές ανάγκες του ιδιοκτήτη τους όπως γραφεία ή καταστήματα.

3. Δωρεάν παραχωρούμενα.

4. Μισθωμένα με μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση.

5. «Κενά» ακίνητα: Για πρώτη φορά θα καταγραφούν όλες οι κενές κατοικίες ώστε το Δημόσιο να έχει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα σπίτια που θα μπορούσαν να «πέσουν» στην αγορά για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

6. Ακίνητα για τα οποία έχουν παραχωρηθεί τα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

7. Ακίνητα με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).