Οι ημέρες κοντεύουν. Την Τετάρτη ξεκινά το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου για την Κίνα και οι περισσότεροι προσβλέπουν σε μια συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών.

Και το ερώτημα είναι όντως μεγάλο. Τι μπορεί να κερδίσει και τι να χάσει ο Ντόναλτ Τραμπ από αυτή τη συνάντηση; Κάτι άλλο που θα έχει πολύ ενδιαφέρον είναι η υποδοχή που επιφυλάσσει ο Σι Τζιπινγκ. Θα είναι μεγαλόπρεπη ή συντηρητική;

Το 2017, όταν ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Ντόναλτ Τραμπ μια ιδιωτική ξενάγηση στην Απαγορευμένη Πόλη παιδιά που κυμάτιζαν σημαίες τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο. Η Άννα Κέλι πάντως, αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου ανέφερε: «Αυτή θα είναι μια επίσκεψη τεράστιας συμβολικής σημασίας».

Πηγές της Ουάσινγκτον αναφέρουν στην Telegraph ότι ο πόλεμος του Ιράν κρέμεται από μια κλωστή και προτεραιότητα του Προέδρου των ΗΠΑ είναι να επιστρέψει από την Κίνα με έστω κάποιες υποσχέσεις επενδύσεων πριν από τις δυνητικά επώδυνες ενδιάμεσες εκλογές.

Η πιο απλή συμφωνία θα μπορούσε να αφορά σε μια γεωργική συνεργασία όπως η δέσμευση αγοράς 25 εκατομμυρίων τόνων σόγιας κάθε χρόνο για τα επόμενα τρία χρόνια. Η Κίνα βρίσκεται επίσης σε συνεχείς συνομιλίες εδώ και καιρό με την Boeing σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για 500 αεροσκάφη 737 Max και δεκάδες ακόμα αεροπλάνα.

Και οι δύο χώρες όμως στοχεύουν στην εύρεση προϊόντων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το μεταξύ τους εμπόριο χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού η μία της άλλης.

Οι συμφωνίες και το Ιραν ως μοχλός πίεσης

Ανώτεροι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα «ασκήσει πίεση» στο Πεκίνο έτσι ώστε να πιεστεί η Τεχεράνη για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο πόλεμος έχει διακόψει την πηγή του 20% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας και έχει οδηγήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σε αυξήσεις έως και 120 δολάρια (88 λίρες) ανά βαρέλι.

Τα όπλα και η στρατιωτική τεχνολογία είναι ένα ακόμα φλέγον θέμα για τις σχέσεις των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, το Πεκίνο έχει στείλει συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσω τρίτων χωρών για να καλύψει τη συμμετοχή του, ωθώντας τον Ντονταλτ Τραμπ να απειλεί με νέους δασμούς.

Όπως αναφέρουν ανώνυμες πηγές στην Telegraph, «Θέλουν να διακόψουν τον εξοπλισμό και τον επανεξοπλισμό των Ιρανών. Θέλουν να σταματήσει οποιαδήποτε άμεση υποστήριξη. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα ανθρώπων που θέλουν να διακοπεί εντελώς η ιρανική προμήθεια πετρελαίου».

Φυσικά δεν είναι σαφές ποιες παραχωρήσεις θα μπορούσε να προσφέρει η Ουάσινγκτον στο Πεκίνο, και η σύγκρουση εντός του επιτελείου Τραμπ σχετικά με το πόσο «έδαφος» πρέπει να παραχωρηθεί γίνεται όλο και πιο έντονη. Τόσο που θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα από όσα ήδη υπάρχουν στην ομάδα του Ντόναλτ Τραμπ.

Μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις που θα μπορούσε να κάνει η Ουάσινγκτον θα ήταν η Ταϊβάν. Ανώτερες πηγές της κυβέρνησης, αναλυτές και διπλωμάτες συμφωνούν όμως ότι μια «μεγάλη συμφωνία», όπως η Ταϊβάν, σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου, δεν βρίσκεται στο τραπέζι.

Το Πεκίνο από την πλευρά του φαίνεται να θέλει οι ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στην εξαγωγή προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των εγχώριων ανταγωνιστών τους, όπως οι OpenAI, Anthropic, X και Meta.

Τον Μάρτιο, ο David Sacks παραιτήθηκε από τον ρόλο του ως «τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου και αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν μεταξύ των ανθρώπων που υποστήριζαν την πώληση της τεχνολογίας στην Κίνα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να «εθιστεί» το κομμουνιστικό έθνος στην αμερικανική τεχνολογία.

Από την άλλη πλευρά η Ουάσιγκτον θέλει από τον Κινέζο Πρόεδρο να «χαλαρώσει» τους περιορισμούς στην παράδοση σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών που χρειάζονται για την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ. Η Κίνα όπως είναι λογικό έχει συνδέσει αυτού του είδους το εμπόριο με αμοιβαίες κινήσεις για τα τσιπ.

Τι περιμένουν οι αναλυτές; Η συνάντηση πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε παράταση της «εκεχειρίας» σχετικά με τους αμοιβαίους δασμούς, που συμφωνήθηκε στην τελευταία συνάντηση του κ. Τραμπ και του κ. Σι, στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Για τα υπόλοιπα θα δούμε…