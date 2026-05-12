Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν πραγματοποίησαν στρατιωτικά γυμνάσια στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και απειλών για επανέναρξη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, η οποία συνδέεται με τους Φρουρούς, όπως ανέφερε η δημόσια τηλεόραση του Ιράν.

Ο ταξίαρχος Χασάν Χασανζαντέχ, διοικητής των Φρουρών στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι τα γυμνάσια περιελάμβαναν προσομοιώσεις μαχών απέναντι στον εχθρό, καλύπτοντας όλα τα επιχειρησιακά πεδία.

«Ένας από τους σκοπούς των γυμνασίων αυτών ήταν να βελτιωθεί η προετοιμασία στη μάχη ώστε να αντιμετωπιστεί κάθε κίνηση του αμερικανοσιωνιστή εχθρού», τόνισε ο ταξίαρχος, σύμφωνα με την τηλεόραση, προσθέτοντας ότι οι ασκήσεις «διεξήχθησαν με επιτυχία».

Τα γυμνάσια πραγματοποιήθηκαν ενώ η κατάπαυση του πυρός, που ισχύει από τις 8 Απριλίου, παραμένει εύθραυστη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχειρία βρίσκεται «υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής», με «1% πιθανότητα» να διατηρηθεί.