Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο καμίας έρευνας από τις αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

Ο Σεμιόν Κριβονός έκανε τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Κίεβο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Αρχών για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προσωπάρχη του Ζελένσκι.

Δύο εθνικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας κατονόμασαν τον πρώην επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου ως επίσημο ύποπτο σε εκτεταμένη έρευνα για διαφθορά.

Έρευνα για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος

Ο Αντρέι Γέρμακ φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος ύψους 460 εκατομμυρίων χρίβνια (περίπου 10,5 εκατ. δολάρια), σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο υπηρεσιών αργά το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας και η Ειδική Αντιδιαφθορά Εισαγγελία γνωστοποίησαν μέσω Telegram ότι η έρευνα για τον Γέρμακ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα βήμα πριν από την επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Γέρμακ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Νοέμβριο. Υπήρξε ο βασικός διαπραγματευτής της Ουκρανίας στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποχώρησε εν μέσω σκανδάλου που προκάλεσε τη μεγαλύτερη πολιτική κρίση για την κυβέρνηση Ζελένσκι από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Σημειώνεται ότι, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο σχετικά με την ανακοίνωση των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος Τύπου του, Ντμίτρο Λιτβίν, δήλωσε: «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι νωρίς για συμπεράσματα».

Πηγή: The Associated Press