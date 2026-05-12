Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να φαίνεται πως αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, προκαλώντας νέο κύμα σχολίων και αντιδράσεων.

Το στιγμιότυπο ήρθε στη δημοσιότητα σε μια περίοδο που οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε εύθραυστη ισορροπία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η κατάσταση βρίσκεται «σε κρίσιμο σημείο» και να χαρακτηρίζει την πρόταση της Τεχεράνης ως «σκουπίδια». Οι συνεργάτες του έσπευσαν να εξηγήσουν το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο.

Στο βίντεο φαίνεται ο αμερικανός πρόεδρος να γέρνει το κεφάλι και να δείχνει κουρασμένος, ενώ γύρω του εκφωνούνται ομιλίες στο πλαίσιο εκδήλωσης για τη μητρική υγεία στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Το επικοινωνιακό επιτελείο του προέδρου αντέδρασε έντονα στα σχόλια που ακολούθησαν. Μέσω του λογαριασμού Rapid Response στο X, απάντησε σε δημοσιογράφο του Reuters Ίντρις Άλι, γράφοντας: «Απλώς ανοιγόκλεινε τα μάτια, ηλίθιε», μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας όπου ο Τραμπ εμφανιζόταν με κλειστά μάτια στο Οβάλ Γραφείο.

Trump is about to hit REM sleep on camera in the Oval pic.twitter.com/0zJp86Iuls — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Ο Ίντρις Άλι, ωστόσο, δεν είχε σχολιάσει ότι ο πρόεδρος κοιμόταν απλώς ανάρτησε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετέχει σε εκδήλωση για τη μητρική υγεία στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον, στις 11 Μαΐου 2026».

He was blinking, you absolute moron https://t.co/7gw3n7l8R3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 11, 2026

Το περιστατικό προκάλεσε ειρωνικά σχόλια, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν αποκαλέσει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «Sleepy Joe» («Υπναρά Τζο»). Σύμφωνα με επικριτές του, ο Τραμπ έχει δώσει περισσότερες αφορμές για ανάλογες παρατηρήσεις κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του απ’ όσες είχε δώσει ο προκάτοχός του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.