Ο Akylas, εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του διαγωνισμού. Στο σύντομο αυτό απόσπασμα, ο καλλιτέχνης απάντησε με χιούμορ και αυθορμητισμό σε μια σειρά ερωτήσεων που του τέθηκαν.

Η συνέντευξη ξεκίνησε με την ερώτηση «πόσες φορές λες την λέξη φέρτο στο τραγούδι σου» με τον Ακύλα να απαντά 79, ενώ έπεσε έξω για δύο καθώς η σωστή απάντηση ήταν 77.

View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@eurovision)

Ο Akylas δηλώνει «ο μεγαλύτερος θαυμαστής της Lady Gaga», με τον παρουσιαστή να τον προκαλεί: «Πόσα τραγούδια της Lady Gaga μπορείς να ονομάσεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα;».

Ο Akylas , φανερά αγχωμένος αλλά χαμογελαστός, προσπάθησε να απαντήσει: «Bad Romance, Perfect Illusion. Artpop. Applause. .Abracadabra. Disease και Poker Face» Στο τέλος, γελώντας, πρόσθεσε: «Θεέ μου, ξέρω όλα τα τραγούδια, αλλά ήμουν τόσο αγχωμένος!».

«Η Eurovision μας ενώνει όλους»

Στη συνέχεια, ο Έλληνας εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αγαπημένο του στοιχείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Ο ίδιος απάντησε: «Το ότι καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι», εξηγώντας πως στο τραπέζι του κάθονταν συμμετέχοντες από τη Μολδαβία, την Αυστραλία, την Ουκρανία και φυσικά ο ίδιος, ο Greek guy.

«Κι εκεί συνειδητοποιείς πως, ενώ φαινόμαστε διαφορετικοί, στην πραγματικότητα είμαστε ίδιοι. Αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα στη Eurovision», τόνισε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα για στήριξη

Το βίντεο ολοκληρώθηκε με τον Ακύλα να συστήνεται χαμογελαστός και να απευθύνει κάλεσμα στο κοινό: «Και μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε στον πρώτο ημιτελικό. Αριθμός τέσσερα».