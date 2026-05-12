Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να επενδύει δυναμικά εκτός ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας μία ακόμη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο αστέρας της Ίντερ Μαϊάμι απέκτησε το ιστορικό συγκρότημα Via Wagner Galleries, καταβάλλοντας περίπου 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το κτίριο, συνολικής έκτασης περίπου 4.000 τετραγωνικών μέτρων, παρέμενε κλειστό από το 1993 εξαιτίας νομικών και ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων. Πλέον, ο Μέσι φέρεται να σχεδιάζει πλήρη ανακαίνιση του χώρου, με στόχο την εμπορική αξιοποίησή του στην αγορά ενοικιάσεων.

Η τοποθεσία του ακινήτου θεωρείται εξαιρετικά προνομιακή, καθώς βρίσκεται κοντά στο Turó Park, μία από τις ακριβότερες και πιο γνωστές περιοχές της πόλης, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες και επενδυτές.

Η νέα αυτή κίνηση επιβεβαιώνει πως ο Μέσι εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Βαρκελώνη, όπου έζησε για περισσότερα από 20 χρόνια και έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.