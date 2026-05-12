Η φετινή αγωνιστική περίοδος φτάνει στο τέλος της μέσα στις επόμενες ημέρες. O Άρης δεν θα έχει να θυμάται πολλά, παρά μόνο λάθη, φθορά και αρκετά ακόμη προβλήματα που δικαιολογημένα την χαρακτηρίζουν ως την πιο αποτυχημένη της 8ετίας.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ήταν αναμφίβολα η δυσκολία στο σκοράρισμα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Ο Άρης σημείωσε μόλις 20 γκολ σε 26 αναμετρήσεις, καταγράφοντας τη δεύτερη πιο αδύναμη επιθετική επίδοση στο πρωτάθλημα μετά τον Πανσερραϊκό.

Η επιθετική δυστοκία αποτέλεσε βασικό «πονοκέφαλο» και για τον Μιχάλη Γρηγορίου, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία πριν από περίπου τρεις μήνες, παραλαμβάνοντας μία κακοδουλεμένη ομάδα από τον Μανόλο Χιμένεθ. Το πρόβλημα ήταν εμφανές και στα πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο, αν και υπήρχαν ενδείξεις ότι η κατάσταση μπορούσε να βελτιωθεί. Τελικά, αυτή η βελτίωση αποτυπώθηκε στα πλέι οφ.

Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της regular season με τον Γρηγορίου, ο Αρης είχε πετύχει μόλις ένα γκολ και συγκεκριμένο εκείνο του Ούρος Ράτσιτς στη Λεωφόρο. Ωστόσο, στα ματς των θέσεων 5-8 η εικόνα άλλαξε αισθητά, με την ομάδα να βρίσκει δίχτυα εννέα φορές σε τέσσερις αγώνες. Παράλληλα, διαθέτει τόσο την πιο παραγωγική επίθεση όσο και τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή (10 βαθμοί) σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.

Η αλλαγή στην επιθετική λειτουργία γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με την κανονική διάρκεια, αφού στα πλέι οφ ο Αρης έχει πετύχει ήδη τα μισά γκολ από όσα σημείωσε συνολικά σε 26 αγωνιστικές. Ένα στοιχείο που ενισχύει την άποψη πως η επιλογή του Χιμένεθ δεν απέδωσε, αλλά και ότι η διοίκηση άργησε να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Ισπανού προπονητή από τον πάγκο της ομάδας.