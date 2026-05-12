Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να μην έδωσε χρονοδιάγραμμα για το νέο κόμμα, όμως έδωσε στοιχείο: η διαρκής αναφορά στον θερισμό που έρχεται είναι λαογραφική αναφορά στον μήνα Ιούνιο, ο οποίος ονομάζεται και «Θεριστής» («αρχές του Θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή») –μια λέξη που χρησιμοποίησε και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με τον γεωργό που έσπειρε και ήρθε η ώρα να δρέψει τους καρπούς. «Θεριστής» βέβαια, στη λαογραφική παράδοση ονομάζεται και κάποιος άλλος, που επίσης κρατάει δρεπάνι. Κανείς όμως, για ευνόητους και απολύτως κατανοητούς λόγους, δεν τον επικαλείται και τόσο συχνά.

Της ανάγκης

Για όποιον κρατάει διαχρονικές σημειώσεις, πάντως, για τις παρομοιώσεις του Τσίπρα, πρέπει να ξέρει πως υπάρχει σ’ αυτές και μια πολιτική συνέχεια. Ο πρώην πρωθυπουργός, είτε επειδή του αρέσει είτε επειδή του ξέφυγε (το έχει πει, άλλωστε, δεκάδες φορές) χρησιμοποίησε στην παρέμβασή του για το νέο κόμμα μια γνώριμη φράση: «Η προσπάθειά μας (…) είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε αυτές τις συνθήκες της αξιοπρέπειας και της κατάλυσης της Δημοκρατίας». Αν αναρωτηθεί κανείς για ποιον την έχει εκστομίσει ξανά στο παρελθόν, η απάντηση είναι εύκολη: για το πολιτικό παιδί του, με το οποίο σήμερα δεν θέλει να έχει σχέσεις.

«Ξανά μαζί»

Ενα από τα τραγούδια που έπαιξαν χθες στη Ρεματιά, ως μουσική υπόκρουση για όσους ανέμεναν να δουν και να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν συμβολικό: το «Ξανά μαζί», ίσως πιο γνωστό από την πρώτη του φράση («Αυλαία και πάμε!»), σε στίχους του Γιάννη Ξανθούλη και μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη – σε πρώτη εκτέλεση από την Αρλέτα, το 1992 και με συμβολισμό ξεκάθαρο: «Αυλαία και πάμε κι ακολουθάμε το τέλος / Σαν καινούργια αρχή / Ξανά μαζί». Με τον Θέμη Μουμουλίδη σε ρόλο συντονιστή στο πάνελ οι συμβολισμοί συνεχίστηκαν: «Αλέξη από εδώ, από αριστερά», του είπε, προσκαλώντας τον να ανέβει στη σκηνή.

Κόντρες

Πριν πάει στη Ρεματιά να παρακολουθήσει την εκδήλωση, ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε προλάβει να τσακωθεί με το ΠΑΣΟΚ – ως υπενθύμιση της μάχης που έρχεται μεταξύ του νέου κόμματος και της αξιωματικής αντοπολίτευσης. «Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση», ανέφερε ο Ζαχαριάδης, με τον Κώστα Τσουκαλά να απαντάει πως ο ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται με τις ευλογίες Τσίπρα «αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση». Σήκωσε το γάντι πάλι ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για ηττοπάθειες και τσιμπολογήματα στελεχών, «δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο», απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη. «Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ».

Απορία

Ποια από τις οκτώ θεματικές ενότητες του γαλάζιου συνεδρίου περιμένουν πώς και πώς ορισμένοι στη ΝΔ;