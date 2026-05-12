Με την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «La Vénus électrique» του Πιερ Σαλβαντορί σηκώνεται απόψε το βράδυ η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ των Καννών. Για τις επόμενες 11 μέρες η λουτρόπολη της Γαλλικής Ριβιέρας θα γίνει το κινηματογραφικό κέντρο του πλανήτη, με διάσημους αστέρες από όλο τον κόσμο να περπατούν το κόκκινο χαλί της μεγάλης αίθουσας Λιμιέρ. Εκεί όπου θα γίνουν όλες οι προβολές του επίσημου τμήματος, με 22 από αυτές να διεκδικούν τον Χρυσό Φοίνικα και τα υπόλοιπα βραβεία του φεστιβάλ. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής φέτος είναι ο νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ («Old boy», «Καμία άλλη επιλογή»), ενώ ανάμεσα στα μέλη της θα βρούμε την Κινέζα Κλόε Ζάο («Nomadland», «Amnet»), όπως και τον σουηδό ηθοποιό Στέλαν Σκάσγκαρντ («Δαμάζοντας τα κύματα», «Συναισθηματική αξία»).

Ενδιαφέρουσα χρονιά και για την Ελλάδα η φετινή, με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, «Titanic Ocean», να πραγματοποιεί την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα Ενα Κάποιο Βλέμμα και την Αλεξάνδρα Ματθαίου να συμμετέχει με την καινούργια μικρού μήκους ταινία της «Free Eliza (notes on an anatomical imperfection)» στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών.

Στην Αγορά

Από την πλευρά του, τη Δευτέρα 11 Μαΐου το επιχορηγούμενο από το υπουργείο Πολιτισμού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ένα πλέγμα δράσεών του κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των Καννών.

Η σημαντικότερη αφορά την Αγορά των Καννών (Marché du Film) όπου το ΦΚΘ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), παρουσιάζει πέντε παραγωγούς από την Ελλάδα στην κορυφαία δράση Producers Network.

Αυτοί οι παραγωγοί είναι ο Κωνσταντίνος Κουκούλης (Πlankton Films) με το πρότζεκτ «Ενα κορίτσι που το λένε Δία» σε σκηνοθεσία Νίκου Νταγιαντά, ο Λεωνίδας Κωνστανταράκος (Alaska Films) με το πρότζεκτ «Pirateland» σε σκηνοθεσία Σταύρου Πετρόπουλου, ο Σπύρος Σκάνδαλος (Assumed Position) με το πρότζεκτ «Ποιος σκότωσε τα περιστέρια» σε σκηνοθεσία Στρατή Χατζηελενούδα, η Κωνσταντίνα Σταυριανού (Graal Films) με το πρότζεκτ «Black Money for White Nights» σε σκηνοθεσία Kristina Grozeva και οι Petar Valchanov και Χριστίνα Σταυροπούλου (Filmiki Productions) με το πρότζεκτ «Η παλίρροια τους ακούει αλλά αυτοί δεν έχουν πια φωνή» σε σκηνοθεσία Γιάννη Βεσλεμέ.

Η Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών είναι η μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου και οι παραγωγοί, οι οποίοι πέρυσι συμμετείχαν με καινούργια πρότζεκτ στην Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ειδική εκδήλωση στις 16 Μαΐου.

Επίσης, ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος («Suntan») θα συμμετάσχει στην Αγορά του Φεστιβάλ των Καννών με το νέο του πρότζεκτ «Oh, How Fun!» με πρωταγωνιστές τους Σαρλότ Γκενσμπούρ, Εντγκαρ Ραμίρεζ, Αγγελική Παπούλια και Μάκη Παπαδημητρίου, και ο σκηνοθέτης Σταύρος Μαρκουλάκης και η παραγωγός Ιωάννα Μπολομύτη συμμετέχουν στο πρόγραμμα Focus WiP 2026 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με τη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του θρηνούντος γκέκο» (Tropic of the mourning gecko).

Τέλος, στο πλαίσιο του Marché du Film, στις 17 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στο ελληνικό περίπτερο δεξίωση για την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας στους διεθνείς επαγγελματίες, ενώ τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 10.30 το πρωί το ΦΚΘ και το ΕΚΚΟΜΕΔ, σε συνεργασία με το «Variety», διοργανώνουν συζήτηση με τίτλο «Producing and filming with / in Greece».