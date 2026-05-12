Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/5) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες ώρες μετά τα σοβαρά περισταστικά στο ΑΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 16:30, ομάδα 8 έως 10 ατόμων, που φορούσαν κράνη και γάντια, επιτέθηκε σε δύο άτομα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές, στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, ενώ εξετάζονται τα αίτια της επίθεσης και η ταυτότητα των δραστών.