Επτά άτομα διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, έπειτα από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που εξαπέλυσε ομάδα αγνώστων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετοί, ενώ οι επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο φέρουν -κατά περίπτωση- κατάγματα, μώλωπες και εκδορές. Η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται από τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής στην προσαγωγή οκτώ ατόμων, ενώ διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως επικράτησε πανικός, με φοιτητές να τρέχουν να απομακρυνθούν, ενώ οι δράστες πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές σε αίθουσες και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με το thestival, η επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά επεισοδίων που έχουν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο μεταξύ ομάδων φοιτητών στο πανεπιστήμιο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους.