Αναβολή για τον Μάιο έλαβε σήμερα (20 Φεβρουαρίου 2026) η δίκη των 38 φοιτητών που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) τις προηγούμενες ημέρες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι φοιτητές για τη συγκέντρωση στο ΑΠΘ, ανέβαλε την εκδίκαση λόγω κωλύματος συνηγόρου υπεράσπισης. Είχε προηγηθεί άλλη μία αναβολή, με άρση της κράτησης όλων των κατηγορουμένων, την περασμένη Τετάρτη.

Οι 38 νεαροί, που συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση της αστυνομίας, διώκονται για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι αρνήθηκαν να δώσουν δαχτυλικά αποτυπώματα, αντιμετωπίζουν επιπλέον την κατηγορία της απείθειας.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν από νωρίς άτομα προκειμένου να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους φοιτητές.

Απόφαση των πρυτανικών αρχών και αστυνομική επιχείρηση

Οι συλλήψεις έγιναν μετά την απόφαση των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ να απαγορεύσουν όλες τις εκδηλώσεις που δεν σχετίζονται με την ακαδημαϊκή ή ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, αποφασίστηκε οι Σχολές να κλείνουν στις 10 το βράδυ.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο ΑΠΘ, κατά τα οποία προσήχθησαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι και τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ για προβολή ταινίας. Αν και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, οι συμμετέχοντες παρέμειναν στον χώρο, γεγονός που οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας.

Η πλειονότητα των φοιτητών συνελήφθη έξω από το πανεπιστήμιο, στην περιοχή κοντά στο Παλαί ντε Σπορ.