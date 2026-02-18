Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν τα 38 άτομα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και στους γύρω χώρους.

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος τους για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, όσοι αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επιπλέον για απείθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί κάλεσμα για προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής, ωστόσο μετά το τέλος της προβολής ορισμένα άτομα παρέμειναν εντός του κτιρίου.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ. Η απόφαση αυτή στόχευε στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος και στην αποφυγή νέων εντάσεων.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

“Βραδινές ώρες χθες (17-02-2026) ομάδα ατόμων αφίχθηκε σε χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για εκδήλωση – προβολή ταινίας, όπου παρά την ενημέρωσή τους σχετικά με την υποχρέωση αποχώρησής τους μετά από συγκεκριμένη ώρα, αρνήθηκαν να φύγουν.

Κατόπιν αιτήματος συνδρομής προκειμένου να εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατάλληλου σχεδιασμού, πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν τριάντα οκτώ (38) άτομα, εκ των οποίων τα (36) πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και δύο (2) σε χώρο του Α.Π.Θ., ενώ προσήχθησαν δέκα (10) ακόμη άτομα, για τα οποία δεν προέκυψε εμπλοκή στην υπόθεση και αποχώρησαν.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ τριάντα τρεις (33) εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας”.