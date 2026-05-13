Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω εντυπωσιακής τοιχογραφίας που δημιουργήθηκε προς τιμήν του στη Γάζα και έχει γίνει viral στα social media.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα απεικονίζεται σε κατεστραμμένο τοίχο, μέσα σε συντρίμμια, να φορά τη φανέλα της ομάδας του και να περιβάλλεται από στοιχεία της παλαιστινιακής σημαίας, σε ένα έργο που δημιούργησαν τοπικοί καλλιτέχνες.

Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του με παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση της La Liga, κίνηση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.

Η εικόνα της τοιχογραφίας διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να αποθεώνουν τον 18χρονο εξτρέμ για τη δημόσια στάση και την εικόνα του εκτός γηπέδων.

