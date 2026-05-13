Προβάδισμα για να πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League πήρε ο Ολυμπιακός. Η νίκη του επί του Παναθηναϊκού (1-0) σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα (1-1) φέρνει τους Πειραιώτες πολύ κοντά στην προνομιούχο θέση.
Με νίκη στην Allwyn Arena την Κυριακή απέναντι στην «Ένωση» για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League ή αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο θα είναι δεύτεροι ανεξάρτητα από κάθε άλλο αποτέλεσμα
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής (13/5)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 (45+5’ Ροντινέι)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 (88’ Mύθου – 73’ Γιόβιτς)
Η βαθμολογία
1. ΑΕΚ 71 (56-19)
2. Ολυμπιακός 65 (50-16)
3. ΠΑΟΚ 63 (57-23)
4. Παναθηναϊκός 51 (45-31)
Η τελευταία αγωνιστική (17/5, 19:30)
ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ