Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέληξε στους έντεκα που θα ξεκινήσουν στο τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού, με τον Τζολάκη να βρίσκεται στην εστία.

Στην αμυντική γραμμή θα αγωνιστούν οι Κοστίνια και Μπρούνο στα άκρα, ενώ στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν οι Ρέτσος και Πιρόλα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής επιλέχθηκαν οι Έσε και Ντάνι Γκαρθία.

Στις θέσεις πίσω από τον φορ θα κινηθούν οι Ροντινέι και Μαρτίνς, ενώ ο Τσικίνιο θα έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ταρέμι.

Η ενδεκάδα

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούυνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ροτνινέι, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ταρέμι