Το τελικό 1-2 ήταν αρκετό για να δώσει στον Άρη τη νίκη απέναντι στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ, όμως το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πλήρη εικόνα της αναμέτρησης.

Οι «κιτρινόμαυροι» κυριάρχησαν στη διάρκεια του αγώνα και δημιούργησαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, χάνοντας τη δυνατότητα να φτάσουν σε ένα πολύ πιο άνετο και ευρύ αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας.

Το σκορ άνοιξε στο 21ο λεπτό ο Χόνγκλα, με σουτ που κατέληξε στα δίχτυα αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στο δοκάρι. Ο Βόλος έφερε προσωρινά το παιχνίδι στα ίσα στο 54’ με τον Λάμπρου, όμως η απάντηση του Άρη ήταν άμεση, καθώς λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Τριανταφύλλου σημείωσε αυτογκόλ για το 1-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης συνέχισε να πιέζει, χάνοντας έξι σημαντικές ευκαιρίες, ενώ ο Καντεβέρε είχε συνολικά δύο δοκάρια στην αναμέτρηση, αγγίζοντας επανειλημμένα το γκολ.

Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Λεβαδειακό, όπου χρειάζεται τη νίκη ώστε να «κλειδώσει» την 5η θέση.

O αγώνας

Με επτά διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα παρέταξε τον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου στο παιχνίδι απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, διατηρώντας πάντως τον Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια.

Στην άμυνα, ο Ρόουζ ήταν ο μοναδικός που κράτησε θέση βασικού, με τον Σούντμπεργκ να επιστρέφει στο κέντρο της οπισθοφυλακής και τους Τεχέρο και Μεντίλ να καλύπτουν τα δύο άκρα. Στη μεσαία γραμμή, ο Χόνγκλα αγωνίστηκε δίπλα στον Ράτσιτς, ενώ ο Γκαρέ κινήθηκε πιο επιθετικά.

Αρκετές αλλαγές υπήρξαν και στην επίθεση, όπου οι Γιαννιώτας και Μπουσαΐντ τοποθετήθηκαν στα «φτερά», με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

Με διαφορετική αγωνιστική προσέγγιση παρέταξε τον Βόλο ο Κώστας Μπράτσος, επιλέγοντας σύστημα με τρεις αμυντικούς. Μπροστά από τον Μορέιρα αγωνίστηκαν οι Μύγας, Χέρμανσον και Γρόσδης, συγκροτώντας την τριάδα της άμυνας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Κόμπα και Μαρτίνες, ενώ οι Γκονζάλες και Τζόκας είχαν ρόλο φουλ μπακ στις δύο πλευρές. Ο Χουάνμπι κινήθηκε πίσω από τους επιθετικούς, με τους Λάμπρου και Ουρτάδο να συνθέτουν το δίδυμο στην κορυφή.

Το προβάδισμα του Άρη με 0-1 στο πρώτο ημίχρονο δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Ηταν δίκαιο… αλλά και άδικο. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο χωρίς να ανεβάσουν ιδιαίτερα την έντασή τους, ενώ δημιούργησαν και σημαντικές ευκαιρίες μετά το γκολ του Χόνγκλα.

Ο Καμερουνέζος μέσος έδωσε το προβάδισμα στο 21ο λεπτό με σουτ μέσα από την περιοχή, βλέποντας πρώτα την μπάλα να βρίσκει στο αριστερό δοκάρι του Μορέιρα πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Λίγο αργότερα, στο 23’, ο τερματοφύλακας του Βόλου έκανε λανθασμένη εκτίμηση αφήνοντας αφύλακτη την εστία του, όμως ο Καντεβέρε δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, στέλνοντας την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Στο 31ο λεπτό ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε προσπάθησε να αιφνιδιάσει ξανά τον Μορέιρα με τελείωμα από δύσκολη και πλάγια θέση, αλλά το οριζόντιο δοκάρι δεν του επέτρεψε να πετύχει ένα εντυπωσιακό γκολ.

Για τον Βόλο, η σημαντικότερη στιγμή στο πρώτο μέρος καταγράφηκε στο 15’, όταν ο Μεντίλ παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά, αποτρέποντας το αυτογκόλ.

Ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου «χτύπησε» τον Άρη στο 54ο λεπτό, καθώς μετά τις πολλές χαμένες ευκαιρίες του, ο Βόλος κατάφερε στην πρώτη ουσιαστική του στιγμή να φτάσει στην ισοφάριση με τον Λάμπρου.

Η απάντηση των «κιτρινόμαυρων», όμως, ήταν άμεση. Αμέσως μετά τη σέντρα, ο Ράτσιτς πέρασε κάθετη πάσα στον Γιαννιώτα, εκείνος γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Τριανταφύλλου την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 1-2.

Λίγο νωρίτερα, ο Άρης είχε αγγίξει ξανά το γκολ με δοκάρι και χαμένο τετ α τετ του Καντεβέρε, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε ακόμη τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Οι δύο από αυτές ανήκαν στον Λορέν Μορόν, ο οποίος επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά μετά την πρεμιέρα των πλέι οφ.

Στις καθυστερήσεις, ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε καθοριστική επέμβαση στην προσπάθεια του Τριανταφύλλου, διατηρώντας το 1-2 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Μορέιρα (75′ Παπαθανασίου) – Μύγας (89′ Λεγκίσι), Χέρμανσον (46′ Τριανταφύλλου), Γρόσδης – Τζόκα, Κόμπα, Μαρτίνες, Γκονζάλες, Χουάνπι (61′ Λυκουρίνος) – Λάμπρου, Ουρτάδο

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80′ Φρίντεκ), Μεντίλ – Ράτσιτς, Χόνγκλα (58′ Γένσεν) – Γιαννιώτας, Γκαρέ (82′ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (58′ Ντούντου) – Καντεβέρε (58′ Μορόν)