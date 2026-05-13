Με επτά αλλαγές στο αρχικό σχήμα παρατάσσει τον Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, επιλέγοντας εκτεταμένο ροτέισον.

Στην αμυντική γραμμή, ο Ρόουζ διατηρεί τη θέση του, έχοντας στο πλευρό του τον Σούντμπεργκ που επιστρέφει στο βασικό σχήμα, ενώ στα άκρα της άμυνας ξεκινούν οι Τεχέρο και Μεντίλ. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Χόνγκλα πλαισιώνει τον Ράτσιτς, με τον Γκαρέ να κινείται πιο προωθημένα.

Αλλαγμένη παρουσιάζεται και η επιθετική τριάδα, καθώς οι Γιαννιώτας και Μπουσαΐντ τοποθετούνται στα δύο άκρα, με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γιαννιώτας, Γκαρέ, Μπουσαΐντ και Καντεβέρε.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μάικιτς, Καράι, Φρίντεκ, Ντούντου, Βοριαζίδης, Γένσεν, Παναγίδης, Μορόν, Γαλανόπουλος, Κουαμέ και Φαντιγκά.

Από την αποστολή απουσιάζουν λόγω τραυματισμών οι Διούδης, Φαμπιάνο Πέρεθ, όπως και οι Δώνης-Αλφαρέλα