Η πολεμική δυναμική στον Περσικό Κόλπο δεν συνιστά απλώς μια ακόμη περιφερειακή κρίση, αλλά έναν επιταχυντή αναδιάταξης ισχύος, εντός του οποίου η Τουρκία επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως κομβικού γεωστρατηγικού δρώντος. Η Αγκυρα δεν αντιλαμβάνεται τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν ως συγκυριακό γεγονός, αλλά ως ευκαιρία στρατηγικής αναβάθμισης, επιδιώκοντας να μετατρέψει τη συστημική αβεβαιότητα σε εργαλείο πολιτικής, οικονομικής και γεωοικονομικής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, η κρίση λειτουργεί ως πεδίο επαναδιαπραγμάτευσης της θέσης της εντός της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

Αξονικό στοιχείο της τουρκικής προσέγγισης αποτελεί η αξιοποίηση της γεωγραφίας ως πολλαπλασιαστή ισχύος. Η απουσία άμεσων επιπτώσεων στο τουρκικό έδαφος, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση νατοϊκών μηχανισμών προστασίας, ενίσχυσε την αντίληψη ότι η χώρα μπορεί να συνδυάζει τη στρατηγική ασφάλεια που παρέχει η Συμμαχία με υψηλό βαθμό επιχειρησιακής αυτονομίας. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια διαχρονική σταθερά – η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική της ευθυγράμμιση, αλλά από τη δομική της θέση στο διεθνές σύστημα.

Ταυτόχρονα, η μη επιβεβαίωση των αρχικών σεναρίων κατάρρευσης του Ιράν περιόρισε τους άμεσους κινδύνους για την Αγκυρα χωρίς να εξαλείψει τη στρατηγική αβεβαιότητα. Η απουσία εσωτερικής αποσταθεροποίησης, εθνοτικών εξεγέρσεων και προσφυγικών ροών διαμόρφωσε ένα περιβάλλον ελεγχόμενης ρευστότητας, το οποίο επιτρέπει στην Τουρκία να προβάλλει εαυτόν ως παράγοντα σταθερότητας. Η παρατεταμένη διάρκεια της σύγκρουσης, αντί να λειτουργεί αποτρεπτικά, διευρύνει το πεδίο άσκησης αυτής της στρατηγικής.

Στο γεωοικονομικό επίπεδο, η Αγκυρα επιδιώκει τη μετάβαση από τον ρόλο του διαδρόμου στον ρόλο του κόμβου. Η διάκριση αυτή είναι καθοριστική, καθώς συνεπάγεται μετάβαση από την παθητική διέλευση ροών στον ενεργό έλεγχο και την ανακατεύθυνσή τους. Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ανέδειξε την ευαλωτότητα της παγκόσμιας ενεργειακής αρχιτεκτονικής, προσφέροντας στην Τουρκία τη δυνατότητα να προωθήσει εναλλακτικές διαδρομές που διέρχονται από την επικράτειά της.

Ο «Δρόμος Ανάπτυξης» του Ιράκ εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, συνιστώντας όχι απλώς έργο υποδομών, αλλά προσπάθεια αναδιάρθρωσης των περιφερειακών ροών. Η στόχευση υπερβαίνει την οικονομική διάσταση και αφορά τον έλεγχο των δικτύων μεταφοράς, σε ανταγωνισμό με εναλλακτικά σχήματα όπως ο IMEC. Παρά τις αβεβαιότητες, το έργο αποτυπώνει τη φιλοδοξία της Αγκυρας να καταστεί ρυθμιστής των διασυνδέσεων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Τοιουτοτρόπως, η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας και των αμυντικών συνεργασιών με τις χώρες του Κόλπου υποδηλώνει την επιδίωξη ανάδειξης της Τουρκίας σε πάροχο ασφάλειας. Ωστόσο, η φιλοδοξία αυτή συνυπάρχει με μια δομική αντίφαση· η στρατηγική αυτονόμηση προϋποθέτει, αλλά και περιορίζεται από τη συνεχιζόμενη εξάρτηση από το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εν κατακλείδι, ο πόλεμος δεν απέφερε άμεση γεωπολιτική υπεραξία στην Τουρκία, αλλά δημιούργησε ένα δυναμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Αγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε συστημική ισχύ.

Ο Διονύσης Τσιριγώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς