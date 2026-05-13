Ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει δημόσια την εικόνα ενός απόλυτου στρατιωτικού θριάμβου επί του Ιράν, αποκαλύψεις των New York Times παρουσιάζουν μια διαφορετική και πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Σύμφωνα με απόρρητες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, το Ιράν φαίνεται να έχει διατηρήσει σημαντικό μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, η Τεχεράνη όχι μόνο άντεξε στα πλήγματα, αλλά εξακολουθεί να διαθέτει κρίσιμο τμήμα του πυραυλικού της οπλοστασίου. Το γεγονός αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης «Επική Οργή».

Ανθεκτικότητα του ιρανικού οπλοστασίου

Οι διαβαθμισμένες αξιολογήσεις που επικαλούνται οι NYT αναφέρουν ότι το Ιράν έχει επανακτήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 θέσεις πυραύλων κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Το εύρημα αυτό διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου περί «εξουδετερωμένου» στρατού και δείχνει πως η χώρα παραμένει υπολογίσιμη απειλή για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα της περιοχής.

Πηγές με γνώση των εκθέσεων ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν κινητούς εκτοξευτές εντός των βάσεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να πραγματοποιούν εκτοξεύσεις απευθείας από τις εγκαταστάσεις. Μόνο τρεις τοποθεσίες στα Στενά παραμένουν εντελώς απρόσιτες.

Το Ιράν φέρεται να διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του και το ίδιο ποσοστό του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων, ενώ έχει ανακτήσει την πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης, που θεωρούνται πλέον «μερικώς ή πλήρως λειτουργικές».

Αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Στις 9 Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CBS News ότι οι ιρανικοί πύραυλοι «έχουν σκορπίσει» και ότι η χώρα «δεν έχει τίποτα πια από στρατιωτική άποψη». Ο Χέγκσεθ, από την πλευρά του, υποστήριξε τον Απρίλιο ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» είχε «αποδεκατίσει τον στρατό του Ιράν».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς, επέμεινε στις δηλώσεις της ότι ο ιρανικός στρατός έχει «συντριβεί», προσθέτοντας πως «όποιος πιστεύει ότι το Ιράν έχει ανασυγκροτήσει τον στρατό του είναι είτε παραπλανημένος είτε φερέφωνο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC)».

Αντίστοιχα, ο προσωρινός εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, κατηγόρησε την εφημερίδα λέγοντας: «Είναι ντροπή οι New York Times και άλλοι να ενεργούν ως πράκτορες δημοσίων σχέσεων του ιρανικού καθεστώτος».

Ανησυχία για τα αποθέματα πυρομαχικών

Το ρεπορτάζ των NYT επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σοβαρή εξάντληση των αποθεμάτων πυραύλων τους. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών όπως Tomahawk, Patriot και ATACMS, οδηγώντας σε εξάντληση αποθεμάτων ετών.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου εκτοξεύτηκαν περίπου 1.100 πύραυλοι cruise μεγάλου βεληνεκούς, περισσότεροι από 1.000 Tomahawk ποσότητα που αντιστοιχεί σε δέκα χρόνια παραγωγής – και πάνω από 1.300 πύραυλοι Patriot.

Αυτή η «αιμορραγία» προκαλεί ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, που φοβούνται καθυστερήσεις στις δικές τους παραγγελίες για την Ουκρανία, καθώς το Πεντάγωνο θα προτεραιοποιήσει την αναπλήρωση των δικών του αποθηκών.

Εκτίμηση στρατηγικών σφαλμάτων

Οι αξιολογήσεις υποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ πιθανόν υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του Ιράν. Εξαιτίας των περιορισμένων αποθεμάτων βομβών bunker-buster, οι αμερικανικές δυνάμεις επέλεξαν να σφραγίσουν τις εισόδους των υπόγειων βάσεων αντί να τις καταστρέψουν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των NYT, το αποτέλεσμα ήταν «μεικτό», επιτρέποντας στην Τεχεράνη να αποκαταστήσει την πρόσβαση πολύ ταχύτερα από το αναμενόμενο. Παρά τις απώλειες στην ηγεσία και τα οικονομικά προβλήματα, το Ιράν φαίνεται να διατηρεί το «χαρτί» της στρατιωτικής αποτροπής, περιπλέκοντας τους υπολογισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η εύθραυστη εκεχειρία καταρρεύσει.