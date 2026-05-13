Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι Ιταλοί στη δούκισσα του Σάσσεξ Κέιτ Μίντλετον, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη της επίσημη επίσκεψη έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια, μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.» Εκατοντάδες θαυμαστές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν στην Piazza Camillo Prampolini, στην πόλη Ρέτζιο Εμίλια, για να την υποδεχθούν με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η δούκισσα του Σάσσεξ εμφανίστηκε «γεμάτη ενέργεια» και «ενθουσιασμένη», καθώς επιστρέφει στα βασιλικά της καθήκοντα μετά από μήνες εξαντλητικής θεραπείας κατά του καρκίνου.

Πηγή που μίλησε στη Daily Mail ανέφερε: «Ανυπομονεί να βρεθεί εδώ, είναι γεμάτη ενέργεια, ενθουσιασμένη και ανυπομονεί να δει την πράξη τη μέθοδο Reggio Emilia και να γνωρίσει τους ανθρώπους εδώ. Πρόκειται για μια παγκόσμια αποστολή».

Ιταλοί που κυμάτιζαν σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατούσαν φωτογραφίες της πριγκίπισσας γέμισαν την κεντρική πλατεία λίγες ώρες πριν το αεροπλάνο της προσγειωθεί σε κοντινό αεροδρόμιο, στις 12:35 μ.μ. τοπική ώρα.

Μόλις έφτασε, η Κέιτ Μίντλετον συνομίλησε με παιδιά και παρευρισκόμενους, ενώ δεν αρνήθηκε να ποζάρει για φωτογραφίες και σέλφι.

Η αποστολή της Κέιτ Μίντλετον στη Ρέτζιο Εμίλια

Η επίσκεψη αποτελεί την αρχή μιας αποστολής με παγκόσμια εμβέλεια, στο πλαίσιο του έργου της δούκισσας του Σάσσεξ για τη στήριξη των μικρών παιδιών. Η Κέιτ Μίντλετον επισκέπτεται τη Ρέτζιο Εμίλια, πόλη της βόρειας Ιταλίας γνωστή για την πρωτοποριακή της προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση, με στόχο να ενισχύσει τον αγώνα της για τη βελτίωση της ζωής των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, έχει προγραμματιστεί να επισκεφθεί νηπιαγωγεία που εφαρμόζουν την Προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια μια παιδαγωγική μέθοδο που επικεντρώνεται στις ανάγκες των παιδιών και θυμίζει τη μέθοδο Μοντεσσόρι.

Όσοι βρίσκονται κοντά στην Κέιτ Μίντλετον περιγράφουν το γεγονός ως μια «τεράστια στιγμή», όχι μόνο για τη δημόσια επιστροφή της, αλλά και για το έργο της στο Κέντρο για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Βασιλικού Ιδρύματος, που ίδρυσε το 2021.