Με την κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ που έφτασε πρώτη στο σπίτι όπου διέμενε ο 3χρονος Άγγελος με τη μητέρα του και τον πρώην σύντροφό της, συνεχίστηκε η δίκη για τη φρικτή κακοποίηση του παιδιού στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Η γιατρός περιέγραψε ότι, όταν έφτασε στο διαμέρισμα το πρωινό της 26ης Ιανουαρίου 2025, βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στον καναπέ, παγωμένο και χωρίς ουσιαστική αντίδραση. Όπως κατέθεσε, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν το παιδί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, με εκείνους να απαντούν αρνητικά.

«Το παιδί ανέπνεε. Του φώναξα “Άγγελε, άνοιξε τα μάτια σου”. Έβγαλε έναν αναστεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι εξηγήσεις που έδινε το ζευγάρι για το τι είχε συμβεί ήταν αντιφατικές, καθώς άλλοτε υποστήριζαν ότι το παιδί χτύπησε στο τραπεζάκι του σαλονιού και άλλοτε ότι έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του ενώ έβλεπε τηλεόραση.

Απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου του δικαστηρίου για τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων, η γιατρός σημείωσε ότι τόσο η μητέρα όσο και ο σύντροφός της διατηρούσαν ψύχραιμη στάση. Όπως είπε, το παιδί έφερε ελαφρύ αιμάτωμα στο μέτωπο, ενώ όταν αφαίρεσε τις κάλτσες του διαπίστωσε παλαιότερα σημάδια τραυματισμού στα δάχτυλα του δεξιού ποδιού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, σύμφωνα με τη μάρτυρα, το γεγονός ότι η μητέρα αρνήθηκε αρχικά να πάρει αγκαλιά το παιδί για τη μεταφορά του στο ασθενοφόρο, αλλά και να το συνοδεύσει στο νοσοκομείο. «Δεν έδωσε κάποια εξήγηση», ανέφερε η γιατρός, προσθέτοντας ότι τελικά η γυναίκα επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και κάθισε στη θέση του συνοδηγού.

Κατά τη διακομιδή, η γιατρός επικοινώνησε με το κέντρο του ΕΚΑΒ ζητώντας να ειδοποιηθούν παιδίατροι και μονάδα παίδων, καθώς – όπως είπε – υπήρχε σοβαρή υποψία είτε για σηπτικό επεισόδιο είτε για κακοποίηση. Στο νοσοκομείο, όταν αφαιρέθηκαν τα ρούχα του παιδιού, εντοπίστηκαν και άλλα τραύματα στο σώμα του.

Στο εδώλιο για την υπόθεση κάθονται η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος πρώην σύντροφός της, καθώς και ο βιολογικός πατέρας του 3χρονου.