Ενα νέο επεισόδιο ακραίας βίας μεταξύ φοιτητών είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Σημειώθηκε προ ημερών στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν οι λεγόμενοι αντιεξουσιαστές, δηλαδή αναρχικοί, επιτέθηκαν με ρόπαλα, καρέκλες κ.λπ. σε φοιτητές ακροαριστερών οργανώσεων. (Μπορεί να συνέβη και το αντίστροφο, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, πάντως δεν έχει σημασία…) Το θέαμα, όπως καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα, ήταν εντυπωσιακό, με την κλαγγή από τις καρέκλες και τα τραπέζια που αναποδογύριζαν, τις τσιρίδες των κοριτσιών (μπορεί και των αγοριών…), τον γδούπο από τα χτυπήματα των ροπάλων και, φυσικά, τα εκατέρωθεν βρισίδια που γέμιζαν τον αέρα σαν πολεμικές ιαχές.

Κατά την ισχύουσα παράδοση, τα ΜΜΕ και οι σχολιαστές έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το επεισόδιο «θλιβερό». Οπωσδήποτε δεν ήταν ευχάριστο – ως προς αυτό, ουδεμία αντίρρηση. Θλιβερό, όμως, δεν θα το έλεγα, πολύ περισσότερο εφόσον δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες. Αναρχικοί και ακροαριστεροί ήταν αυτοί που πλακώθηκαν, θυμίζω. Ηταν, δηλαδή, η περίπτωση στην οποία ταιριάζει άψογα το σχόλιο που έκανε ο Χένρι Κίσινγκερ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ιράν και Ιράκ: «Τι κρίμα που δεν γίνεται να χάσουν και οι δύο».

Ας κερδίσει λοιπόν ο καλύτερος, παιδιά! Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα υπάρξουν θύματα και σοβαροί τραυματισμοί – αν και τραυματισμοί οι οποίοι αιτιολογούνται στο πλαίσιο των extreme sports είναι, αλίμονο, αναπόφευκτοι. Ισως να ήταν σκόπιμο, επομένως, οι συμπλοκές αυτές να γίνονται με κάποια μέτρα προστασίας εκ μέρους των αντιμαχομένων, όπως επιγονατίδες, θώρακες από συνθετικά υλικά και, ασφαλώς, κανονικά κράνη, δηλαδή για στρατιωτική χρήση, όχι κράνη μοτοσικλέτας που είναι δύσχρηστα λόγω του όγκου τους στην εκ του συστάδην μάχη. Τέλος, το σημαντικότερο είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να λύνουν τις διαφορές τους μέσα στο πανεπιστήμιο. Να πηγαίνουν σε έναν ουδέτερο χώρο, ο οποίος θα λειτουργεί με αυστηρούς όρους ασφαλείας.

Θα είναι ένας χώρος πλήρως περιφραγμένος, ώστε η βία να μη διαχέεται εκτός γηπέδου, τα δε όπλα που θα χρησιμοποιούνται θα τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως οι ρακέτες στο τένις. Εννοείται ότι ο χώρος θα είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο, επαρκώς στελεχωμένο ιατρείο και, φυσικά, θα λειτουργεί υπό την επιτήρηση των Αρχών. Οι τελευταίες θα έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν, εφόσον χρειαστεί, για να χωρίσουν τους αγωνιστές. Αν κρίνεται αναγκαίο, δεν θα είχα αντίρρηση να παρίσταται και εισαγγελέας υπηρεσίας, ο οποίος θα εγκρίνει την πυροσβεστική παρέμβαση. Τη λέω έτσι, πυροσβεστική, επειδή θα γίνεται με μάνικες, οι οποίες θα εκτοξεύουν νερό υπό πίεση, που θα απωθεί, χωρίς να τραυματίζει – και συγχρόνως θα τους πλένει. Αν κρίνεται σκόπιμο για υγειονομικούς λόγους, θα μπορούσε να προστίθεται και απορρυπαντικό στο νερό. Ούτε ως προς αυτό έχω αντίρρηση, αν και αυξάνει το κόστος λειτουργίας. Γιατί όλο αυτό, όπως το περιγράφω παραπάνω, έχει κόστος.

Υπάρχουν τρόποι όμως, ώστε να το αποσβέσει με τη λειτουργία του, ίσως ακόμη και για να εισφέρει και έσοδα. Αν το θέαμα αξίζει κι αρχίσει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου, θα τοποθετηθούν τριγύρω κερκίδες για θεατές, οι οποίοι θα πληρώνουν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν. Αν όλα πάνε καλά, αν δηλαδή πιάσει το άθλημα και ριζώσει, τότε θα προκύψουν και τα μεγάλα έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και μάλιστα της διεθνούς αγοράς.

Ακούγεται κάπως φαραωνικό το σχέδιο που παραδίδω στην κρίση σας, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί αυτό το είδος βίας είναι σύμφυτο με τις ιδεολογίες που πρεσβεύουν αυτές οι ομάδες. Οι τέλειες κοινωνίες που οραματίζονται βασίζονται στη βία. Δεν είναι η κακή εφαρμογή (sic) μιας καλής θεωρίας ή, σύμφωνα με την άλλη δικαιολογία, η παρανόησή της. Οχι, στην περίπτωσή τους, η βία είναι η ιδεολογία. Ας αναγάγουμε, λοιπόν, σε άθλημα τις κλωτσοπατινάδες αριστεριστών, αναρχικών και όλων των άλλων φυλών που θέλουν να φέρουν τον καλύτερο κόσμο με τη βία. Με τον τρόπο αυτό τις εντάσσουμε στην αγορά. Ετσι, γλιτώνουν αφενός τα πανεπιστήμια και, αφετέρου, τα ψώνια της συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκουν μια επαγγελματική κατεύθυνση στη ζωή τους. Ορισμένοι, εφόσον διαπρέψουν στον συγκεκριμένο στίβο, μπορεί να αποκτήσουν Ferrari, μεζονέτα στον Κάλαμο και γκόμενα ινφλουένσερ…