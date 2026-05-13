Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι «ενώ δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη και η χώρα παρουσιάζει έστω υποτυπωδώς ρυθμό ανάπτυξης, αυτό δεν φτάνει στους πολίτες». Όπως δήλωσε μιλώντας στο Open, «ο κόσμος θέλει μία καθημερινότητα αισιοδοξίας και όχι μία ρουτίνα μιζέριας».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «ο πληθωρισμός έχει ανέβει σωρευτικά κατά 19,6% στην εξαετία, καταπίνοντας τις αυξήσεις στον μέσο μισθό», ενώ «η αγοραστική δύναμη παραμένει καθηλωμένη». Επεσήμανε τα προβλήματα «στην ακρίβεια, στα καρτέλ, στις μειωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στους πλειστηριασμούς», σημειώνοντας ότι «γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες πράξεις και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις».

Αναφερόμενος στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 7η θέση από το τέλος με ποσοστό 48%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αγγίζει το 62%».

Κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό Υγείας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το ζήτημα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Όπως είπε, «από τον Οκτώβριο του 2024 ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι πλησιάζει η ώρα της ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά» και «δύο χρόνια μετά επανέρχεται με την ίδια υπόσχεση, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει δεσμευτεί ότι αυτό θα συμβεί μόλις γίνει κυβέρνηση. Έχουμε ήδη καταθέσει σχετική τροπολογία. Εμείς δεν είμαστε η Νέα Δημοκρατία να κοροϊδεύουμε τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ»

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στρατηγική του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας». Όπως σημείωσε, «εμείς δεν θέλουμε μία συζήτηση που θα γυρίσει στο χθες. Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας».

Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για το μέλλον», υπενθυμίζοντας πως το κόμμα έχει ήδη παρουσιάσει «συγκεκριμένες προτάσεις για την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τις τράπεζες και το στεγαστικό».

Αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ και πολιτική δυναμική

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρεί «εμβρόντητος τα αυξημένα ντεσιμπέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ». «Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα δεν έχει χρόνο για άλλη μία τετραετία Μητσοτάκη και χρειάζεται πολιτική αλλαγή», θέτοντας το ερώτημα «ποιο κόμμα μπορεί πραγματικά να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να πάρει ψήφους και από πολίτες που την επέλεξαν στο παρελθόν». Κατά τον ίδιο, «αν σήμερα υπάρχει διαφορά δέκα μονάδων στην πρόθεση ψήφου, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μικρότερη, γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια».

«Πάρα πολύ άστοχη» η δήλωση Αναστασίου

Αναφερόμενος στην κριτική στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέλαβε ένα κόμμα στο 8% και σήμερα το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μία τελείως διαφορετική αυξημένη δυναμική». Όπως πρόσθεσε, «όταν ασκείται κριτική στην αντιπολίτευση από τον πρώην πρωθυπουργό, αυτή αφορά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ».

«Είμαι από αυτούς που πιστεύουν πως οι πολιτικές είναι εκείνες που μπορούν να νικήσουν τη συντηρητική παράταξη και όχι τα πρόσωπα από μόνα τους», υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς. Σχολιάζοντας τέλος τη δήλωση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου σχετικά με τα μαλλιά του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθάρισε ότι «η δήλωση περί “τριχών” προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ» και ότι «πρόκειται για μία πάρα πολύ άστοχη δήλωση».