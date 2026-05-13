Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης, όταν δύο 17χρονες φίλες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και συμμαθητές τους. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε μια ήσυχη γειτονιά της περιοχής, όταν κάτοικοι άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί. Οι εικόνες που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικές, καθώς τα δύο κορίτσια βρίσκονταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας σοβαρά τραυματισμένα.

Αμεσα ειδοποιήθηκαν το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία, με διασώστες και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο. Η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρώτες έρευνες, ενώ οι διασώστες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν στη ζωή τις δύο 17χρονες. Το ένα εκ των δύο κοριτσιών μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως φέρει πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε όλο της το σώμα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο ΚΑΤ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Η δεύτερη 17χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός της λίγο αργότερα.

Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει μία από τις δύο ανήλικες στο σακίδιό της πριν από την πτώση.

Στο γράμμα που εντοπίστηκε, η 17χρονη φέρεται να έγραφε: «Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Ερευνα

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα των δύο κοριτσιών, καθώς και από ανθρώπους του σχολικού τους περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ερευνώνται οι κινήσεις των δύο ανηλίκων πριν ανέβουν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πόρτα που οδηγεί στην ταράτσα να είχε κλειδωθεί πριν από το περιστατικό. Κάτοικοι της γειτονιάς κάνουν λόγο για δύο ήσυχα παιδιά, με αρκετούς να δηλώνουν πως τίποτα δεν προμήνυε όσα ακολούθησαν. Οπως περιγράφουν, οι στιγμές μετά την πτώση ήταν εφιαλτικές, με ανθρώπους να κλαίνε, να φωνάζουν και να προσπαθούν να βοηθήσουν μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα. Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην Ηλιούπολη και έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, ενώ φίλοι και συμμαθητές των δύο 17χρονων αδυνατούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν. Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση για την υπόθεση.