Σε σοκ παραμένει το πανελλήνιο μετά τη μοιραία πτώση δύο ανήλικων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία από τις ανήλικες έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη, ηλικίας 17 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Φέρει πολλαπλά τραύματα, βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε συκώτι και πνεύμονα, καθώς και κάταγμα στη λεκάνη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα δύο κορίτσια υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας. Οι ανήλικες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας υπό αστυνομική συνοδεία, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου επτά λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 17χρονες έφτασαν στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με τους γιατρούς να ξεκινούν αμέσως υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τις κρατήσουν στη ζωή. Η μία από τις ανήλικες φέρεται να μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ και η δεύτερη βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η πρώτη 17χρονη κατέληξε έπειτα από περίπου μία ώρα ανάνηψης και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Για τη δεύτερη ανήλικη ακολουθήθηκε αντίστοιχη διαδικασία και οι προσπάθειες των γιατρών απέδωσαν, καθώς επανήλθε. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διασωλήνωσή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή.

Η τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ γύρω στις 4:00 το απόγευμα, προερχόμενη από το Ασκληπιείο Βούλας. Είναι πολυτραυματίας, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και παραμένει αιμοδυναμικά ασταθής, ενώ περισσότερα από 20 μέλη του ιατρικού προσωπικού συμμετέχουν στην προσπάθεια σταθεροποίησής της.

Όπως μετέδωσε τo MEGA, κλιμάκιο από το υπουργείο Παιδείας θα επισκεφθεί το σχολείο των κοριτσιών, προκειμένου να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους συμμαθητές τους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τα αίτια του τραγικού συμβάντος και έχουν συλλέξει προσωπικά αντικείμενα και κινητά τηλέφωνα των κοριτσιών για να εξετάσουν τις επικοινωνίες τους και τυχόν παράγοντες που οδήγησαν στην πράξη αυτή, ενώ παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η κατάθλιψη φαίνεται να οδήγησε τις δύο φίλες στην απονενοημένη πράξη. Η πόρτα της ταράτσας ήταν κλειδωμένη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν, ότι τα κορίτσια έπεσαν κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, δείχνοντας πως είχαν λάβει από κοινού την απόφασή τους.

Η 17χρονη που νοσηλεύεται, είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της ενώ ο αδελφός της ήταν εκείνος που εντόπισε τα δύο κορίτσια μετά την πτώση τους.

Το σημείωμα και η πίεση των Πανελληνίων

Ανατριχίλα προκαλεί το σημείωμα που άφησε πίσω της η 17χρονη, στο οποίο περιγράφει την ψυχολογική της κατάσταση και τον φόβο της για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Όπως αναφέρει, βίωνε κατάθλιψη τα τελευταία τρία χρόνια και ένιωθε πως «δεν θα περάσει» στις εξετάσεις.

Το γράμμα της κατέληγε με τη φράση «δεν θέλω να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα», μια συγκλονιστική αποτύπωση της απόγνωσης που φαίνεται να ένιωθε. Στο σημείωμα απευθύνεται στους γονείς της, μιλώντας για τη δυσκολία της να βρει χαρά και ελπίδα στη ζωή.