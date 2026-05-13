Μια λαμπερή βραδιά γεμάτη μουσική και συγκίνηση πρόσφερε ο πρώτος ημιτελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στη σκηνή του Wiener Stadthalle. Το κοινό παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό επετειακό σόου με υψηλή παραγωγή και δυνατές ερμηνείες.

Ο Akylas με το εκρηκτικό «Ferto» εξασφάλισε την πρόκριση της Ελλάδας στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου. Μαζί του προκρίθηκαν οι χώρες Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Εμφανιζόμενος τέταρτος στη σειρά, ο Ακύλας παρουσίασε το «Ferto» μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποθέωσης. Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού, η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα ψηφιακό παραμύθι που θύμιζε βιντεοπαιχνίδι, με πολλαπλές πίστες και εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Στο πλευρό του Akyla βρέθηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, υποδυόμενοι ξεχωριστούς χαρακτήρες. Το κομμάτι, σε σύνθεση των TEO.x3, papatanice και του ίδιου του καλλιτέχνη, που υπογράφει τους στίχους μαζί με τον Ορφέα Νόνη, αφηγείται μια βιωματική ιστορία για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, αναδεικνύοντας την αξία της ευγνωμοσύνης.

Η καλλιτεχνική επιμέλεια και οι λεπτομέρειες της εμφάνισης

Μετά από 21 χρόνια, ο Φωκάς Ευαγγελινός επανέφερε στη σκηνή την εμβληματική λύρα της Έλενας Παπαρίζου, ως σύμβολο ενότητας μέσω της μουσικής. Το κοστούμι του Ακύλα δημιούργησε η Κλέλια Ανδράλη, τις μπότες ο Χαράλαμπος Νικολάου, την καρδιά η Δώρα Κουρτέσσα, ενώ το χαρακτηριστικό σκουφί του υπογράφει ο Μπίλλυ Τουφεξής.

Στην ομάδα σκηνικής επιμέλειας συμμετείχαν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολογική επιμέλεια για τον Ακύλα) και Γιώργος Σεγρεδάκης (ενδυματολογική επιμέλεια για τους τέσσερις χαρακτήρες). Vocal couch ήταν ο Παναγιώτης Δήμας, Image Maker ο MITCH T και Artist PA ο Νικήτας Ματζιάρης.

Οι δηλώσεις του Ακύλα μετά την πρόκριση

Ο Akylas δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή του μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision 2026, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ αμέσως μετά τον ημιτελικό στη Βιέννη. Ο εκπρόσωπος της χώρας χαρακτήρισε την εμπειρία πάνω στη σκηνή «μαγική» και στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια που εισέπραξε από το κοινό.

«Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε αλλά είναι απίστευτο, τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το στέιτζ. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω, τσίριζε, είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια. Ήταν τρελό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται μωρά μου. Let’s go!», δήλωσε ο τραγουδιστής μετά την εμφάνιση.

Απαντώντας σε ερώτηση της Κέλλυς Βρανάκη για το πώς βίωσε τη στιγμή πάνω στη σκηνή, ο Akylas παραδέχθηκε πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως όσα συνέβησαν. «Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Δηλαδή εγώ όταν κατέβηκα ήμουν σε φάση “τι έκανα;”. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να πάω να δω το βίντεο, πώς τα πήγα, τι έγινε, αλλά το ένιωσα τόσο ωραία», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ1.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος τόνισε ακόμη τη διαφορά που ένιωσε σε σχέση με τις πρόβες των προηγούμενων ημερών, εξηγώντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του κοινού. «Ο κόσμος ούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόση δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός», είπε, λίγες ώρες πριν επιστρέψει στη σκηνή για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η συνέχεια του διαγωνισμού

Ο δεύτερος ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, όπου η Κύπρος, με την Antigoni Buxton και το τραγούδι «Jalla», θα διεκδικήσει τη δική της θέση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.