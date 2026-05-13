Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η νέα διεθνής ενεργειακή αναταραχή οδήγησαν την κυβέρνηση στην ενεργοποίηση του Fuel Pass III, με στόχο να περιοριστούν οι πιέσεις πριν αυτές επηρεάσουν την αγορά και το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, συνολικά 2.559.592 δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass III, με το ύψος της ενίσχυσης να φτάνει τα 113.085.905 ευρώ. Από αυτούς, 1.597.127 επέλεξαν πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.

Κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του προγράμματος είχαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τους υπουργούς Δημήτρη Παπαστεργίου και Κυριάκο Πιερρακάκη να συντονίζουν την εφαρμογή του μέτρου. Έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα, τη διαφάνεια και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ο βασικός στόχος του μέτρου ήταν διπλός: αφενός να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους και αφετέρου να αποφευχθεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ που θα επηρέαζε την οικονομία και τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Το Fuel Pass III λειτούργησε ως εργαλείο άμεσης παρέμβασης μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, αξιοποιώντας την εμπειρία από τα αντίστοιχα μέτρα της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε προκαλέσει εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.

Κριτήρια και ύψος ενίσχυσης

Το πρόγραμμα διατήρησε στοχευμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να κατευθυνθεί κυρίως σε νοικοκυριά που επηρεάζονταν περισσότερο από τις αυξήσεις στο κόστος μετακίνησης. Το εισοδηματικό όριο καθορίστηκε στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ορίστηκε στις 39.000 ευρώ, με ανάλογες προσαυξήσεις ανά παιδί.

Η ενίσχυση διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, η επιδότηση ανήλθε σε 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού, ενώ για τις νησιωτικές περιοχές τα ποσά αυξήθηκαν στα 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα. Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, τα ποσά κυμάνθηκαν από 25 έως 35 ευρώ.

Η ψηφιακή κάρτα και η ευελιξία του μέτρου

Το στοιχείο που ξεχώρισε στο Fuel Pass III ήταν η διευρυμένη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, η κάρτα δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην αγορά καυσίμων, αλλά μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η ευελιξία των δικαιούχων και το μέτρο προσαρμόστηκε στις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης.

Το υπόλοιπο της κάρτας θα παραμείνει διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026, χωρίς δυνατότητα ανάληψης μετρητών.