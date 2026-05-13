Πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο πραγματοποιούν σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, με κεντρική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί και παράλληλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Ως αποτέλεσμα, οι δημόσιες υπηρεσίες αναμένεται να παραμείνουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Διευκρινίσεις από την ΑΔΕΔΥ για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την Ομοσπονδία.

Κατά συνέπεια, η σημερινή απεργία δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία αναμένεται να κινηθούν κανονικά, χωρίς αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση και να αποφευχθεί η σύγχυση που προκλήθηκε από ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράχθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Τα αιτήματα της απεργίας

Όπως υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ, στην απεργία της 13ης Μαΐου «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».